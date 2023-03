Américo Villarreal: en Tamaulipas la transformación está en marcha y es irreversible

Al hacer entrega de su Primer Informe de Gobierno, Américo Villarreal Anaya, sostuvo que en Tamaulipas la transformación está en marcha y es irreversible.

Ante los miembros de la LXV Legislatura del Congreso del Estado sostuvo que en los primeros cinco meses de su administración se han emprendido acciones y decisiones para para devolver al pueblo de Tamaulipas certidumbre, legalidad y un gobierno que sirva verdaderamente a sus intereses.

Por ello recalcó que en Tamaulipas hoy respira libertad y ve hacia el futuro con esperanza. A la Sesión Pública y Solemne del Congreso, el gobernador Villarreal Anaya asistió acompañado por su esposa María Santiago de Villarreal, así como por sus hijos.

En su mensaje al Poder Legislativo, aseguró que el pueblo ha tomado conciencia de este momento, y lo que hoy define a Tamaulipas son las obras, los valores, resultados y sobre todo, define el gran horizonte del futuro que se tiene hacia adelante.

Villarreal Anaya enfatizó el restablecimiento de puentes y sinergias con el Gobierno Federal, lo cual multiplica los beneficios que llegan a Tamaulipas, así como la nueva relación de entendimiento con los 43 ayuntamientos, creando un nuevo modelo de cooperación a través de los seis planes regionales de apoyo.

“Estado y Federación completamos esfuerzos y servimos con los mismos principios de no robar, no mentir y no traicionar al pueblo. Auténticamente y de todo corazón Tamaulipas tiene en López Obrador a su mejor aliado”, sostuvo.