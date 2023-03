Morena se fortalece en la CDMX, se suman 2 mil 500 ciudadanos de la Alianza Patriótica Nacional

La Alianza Patriótica Nacional sumó 2 mil 500 ciudadanos, estudiantes, emprendedores y mujeres a las filas de Morena en la Ciudad de México. Lo anterior, para cumplir y aportar al trabajo territorial y así posicionar a este partido como única opción política del cambio en la capital, emprendido por el Presidente Andrés Manuel López Obrador.

Estos ciudadanos reforzarán 500 comités ciudadanos que son las estrategias de base de Morena, con lo que pretende recuperar los espacios perdidos en la Ciudad de México de manera voluntaria. Los comités irán a todas las colonias de la CDMX para convencer a la ciudadanía de los valores de la Cuarta Transformación, y trabajar por los más necesitados, olvidados, los desplazados y de aquellas personas que carecen de los beneficios que deben ser para todos, con inclusión.

Ricardo Peralta Saucedo, líder nacional de la Alianza y ex subsecretario de gobernación, aseguró que aportan los primeros 500 comités ciudadanos para trabajar de la mano con vecinas y vecinos de todas las demarcaciones, para hacer conciencia y reafirmar los valores de la Cuarta Transformación en la vida pública del país.

El evento realizado en el Auditorio del Deportivo del Sindicato Mexicano de Electricistas, fue el escenario para sumar el esfuerzo y músculo ciudadano de la Alianza al trabajo político convocado por el presidente nacional de Morena, Mario Delgado.

"Esa convocatoria que hizo Mario Delgado la retomamos nosotros inmediatamente y empezamos a trabajar con la parte más importante de la ciudad, con la gente, a las regiones donde desafortunadamente no se tuvo éxito en las alcaldías, ahí estaremos gente a gente".

"En este evento tenemos la presencia de más de 2 mil 500 personas , todos son miembros de los comités de los protagonistas del cambio verdadero y la intención es que todos se sumen a Morena, para cuando vengan los tiempos electorales ya estemos preparados y no esperarnos uno o dos meses antes para reaccionar, sino que nosotros ya estamos haciendo ese trabajo territorial para recuperar la Ciudad de México", detalló. Destacó que la Alianza Patriótica Nacional efectuó en todo el país el evento de adhesión de los comités ciudadanos para el trabajo político en favor de la Cuarta Transformación.

"Se realizó hoy en la Ciudad de México y se está replicando en Jalisco, también se replica en el Estado de México, en Coahuila, también se replica en Sinaloa y así en los 28 estados que tenemos presencia como Alianza Patriótica Nacional", puntualizó.

Aseguró que el objetivo es que la Alianza se conforme como grupo que eventualmente apoyará a quienes sean los candidatos para la Jefatura de Gobierno, la presidencia y a quienes defina en su momento el Partido Morena.

"Nosotros tenemos una simpatía amplia, fincada y absolutamente de compromiso con Adán Augusto López Hernández, algunos somos militantes de Morena, pero como partidos político no podemos actuar como simpatizantes de Morena, porque no somos del instituto político, no queremos enviar un mensaje equivocado, así lo deberían hacer para conformarse como un brazo más del partido", indicó.

Agregó que se sumarán al trabajo casa por casa para convencer al electorado de Coahuila y Estado de México en estas elecciones en puerta para hacer notar las virtudes de la Cuarta Transformación y demostrar que ese cambio es para reforzar los derechos de las personas consagrados en la Constitución, considerados también como derechos humanos.

La Alianza Patriótica Nacional comparte la visión del obradorismo como línea de acción política y de honestidad en la vida cotidiana de los ciudadanos y de aquellos que se dedican a trabajar por el bien del país y la ciudad de México.