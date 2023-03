FOTOS| El día que AMLO besó a Irma Serrano en pleno evento político

Este miércoles, la primera actriz, cantante y política mexicana Irma Serrano, mejor conocida en el mundo del espectáculo como “La Tigresa”, murió a los 89 años de edad en su estado natal, Chiapas, donde residía desde que se alejó de las cámaras hace ya algunos años.

Indiscutiblemente, fue una mujer controvertida y excéntrica que se mudó a Ciudad de México para desarrollar su carrera artística. Sus cejas anchas y expresivas, así como el delineado negro profundo de los párpados, fueron algunas las singularidades que la caracterizaban, al igual que su voz profunda y carrasposa.

Irma Consuelo Cielo Serrano Castro nació en Comitán; Chiapas, en 1933; su padre era el dueño de una imprenta y su madre, una hacendada. Ella era la más pequeña de tres hermanos. Antes de cumplir 20 años (según algunas versiones) se mudó a Ciudad de México, donde vivió un tiempo con su prima, la poetisa Rosario Castellanos.

La prensa ligó siempre a “La Tigresa” con la polémica y siguió de cerca sus romances. Uno de los más escandalosos fue el que mantuvo con el presidente Gustavo Díaz Ordaz (PRI), cuyo sexenio (1964-1970) estuvo marcado por la matanza de estudiantes en Tlatelolco.

Según contó ella -en una entrevista para el canal Imagen Televisión- la relación duró “un poquito más” de cinco años, mientras él estaba casado. “Un día nos enojamos y le llevé serenata a Los Pinos. Creo que sí. Ya no me acuerdo. Tiene que haber sido una triste venganza”, indicó.

En su autobiografía “A calzón amarrado” Serrano dio su versión de la relación y del expresidente: “Es simpático, duro a veces, determinante y necio igual que yo”, escribió.

“La Tigresa”: datos de su vida política

En los años 90 “La Tigresa” dejó de lado su faceta como cantante y actriz para dedicarse a la política en los noventa. Entre los años 1994 y 2000 fue legisladora federal del Partido de la Revolución Democrática (PRD) por Chiapas.

Donde fue integrante de comisiones como la de Asuntos Indígenas, Defensa Nacional, Distrito Federal, Hacienda y Crédito Público, Justicia y Gobernación, según información del Sistema de Información Legislativa (SIL). Posteriormente, continuó su carrera como senadora independiente. y, tras un breve receso en la política, bajo el amparo del Partido Alianza Social (PAS), se postuló como jefa delegacional de Cuauhtémoc en la Ciudad de México, sin éxito.

En una entrevista grabada en el 2000, la artista se calificó a sí misma como una de las legisladoras “más sobresalientes”. “Creo que en la sangre, en lugar de atole, llevo la política. Me gusta”, expresó.

Se supo que, en su época de fulgor, soltaba los tigres que tenía como mascotas para que los invitados no se fueran de su casa; o que adoraba a Satanás, porque en su teatro, el “Fru Fru”, tenía la estatua de un personaje con cuernos y pezuñas como parte de la decoración.

Muchas fueron leyendas, algunas incluso alimentadas por ella misma y luego desmentidas; como cuando contó, a los 70 años, que había quedado embarazada gracias al esperma congelado del empresario Alejo Peralta, quien fue su pareja. Ella misma advertía a veces de su carácter provocador: “Toda mi vida ha sido romper: romper estatutos, romper cosas establecidas”.

El día que AMLO besó a Irma Serrano en pleno evento político

Fue en junio de 2018, cuando el ahora Ejecutivo Federal Andrés Manuel López Obrador realizaba su gira proselitista como candidato de Morena a la presidencia de la República, que visitó la entidad natal de Irma Serrano.

Como parte de su campaña electoral, AMLO presentó sus propuestas políticas en la plaza principal de Comitán, Chiapas; a pocas semanas de concluir el proceso electoral federal para elegir al presidente de México aquel 1o de Julio.

Al evento asistió “La Tigresa” para brindar su total respaldo a AMLO, quien al finalizar su discurso político le agradeció su apoyo y le brindó las siguientes palabras:

“Solo, sin mucho apoyo; tenía yo siempre el apoyo del pueblo, pero los dirigentes no me apoyaban. Y esta señora fue a Tabasco y me acompañó en esa campaña. Y yo le tengo una estimación muy especial; a esta señora que respeto mucho”, expresó el ahora presidente de México.

Tras las palabras ofrecidas a Irma Serano, el candidato de Juntos Haremos Historia (Morena-PT-Encuentro Social) le tomó la mano y le dio un beso en agradecimiento. Así se visualiza en este video que público en 2018 en su cuenta de Twitter el usuario @agusrocko, en el que comentó "En #Chiapas y con todo y beso @lopezobrador_ agradeció el apoyo a su candidatura de #IrmaSerrano "La Tigresa".

