Retiran interinato a Araly Rodríguez tras señalarla de recibir contratos millonarios en Veracruz

Autoridades estatales determinaron rescindir su contrato de interinato a Araly Rodríguez Vez, trabajadora de la Secretaría de Educación de Veracruz (SEV) señalada de haber recibido contratos con los que supuestamente cobró hasta 100 millones de pesos.

El titular de la SEV, Zenyazen Escobar García, confirmó que a la empleada administrativa ya no le será renovado el contrato, por lo que se dialogará con el sindicato que la respalda.

“Aquí, hoy, les aseguro que le vamos a culminar su interinato. No me acuerdo qué sindicato es, vamos a dar corte a este interinato”, enfatizó el funcionario estatal.

También confirmó que el salario mensual de Araly es de aproximadamente 10 mil pesos mensuales y que la mujer no es trabajadora de las oficinas centrales de la SEV, que se encuentran sobre la carretera federal Xalapa-Veracruz, en la capital del estado.

La trabajadora es acusada de corrupción

Créditos: Especial

Escobar García también descartó que la dependencia a su cargo tuviera conocimiento de que Rodríguez Vez fuera “prestanombres” de alguna empresa, pues dicha información no aparece en la base de datos de la SEV.

“La Secretaría no es su lugar de trabajo, ella trabaja en una institución, en una escuela administrativa, no está en oficinas centrales. No está basificada, no tiene una base dentro de la Secretaría de Educación”, enfatizó.