Niña de 2 años pasa varios días junto al cadáver de su mamá: investigan feminicidio

Veracruz registró la muerte de una mujer la cual ha conmocionado a la sociedad, se trata de Laura Elena, de 35 años, cuyo cuerpo presentaba visibles señales de violencia y estaba en estado de descomposición. Pero otra de las cosas que causó una profunda tristeza e indignación fue que la pequeña hija de la víctima, una nena de 2 años, estaba junto al cadáver de su mamá, solo en compañía de sus tres perros chihuahua, según reportan autoridades locales, que consideran que la hoy occisa tenía entre tres o cuatro días de fallecida.

De acuerdo a medios locales, la madre de la mujer le llamó por varios días, pero al no obtener respuesta se preocupó por su hija, por lo que pidió a otros familiares que acudieran al domicilio, ubicado en la calle Caballeriza esquina con Portal, del fraccionamiento La Herradura, en la zona norte de la ciudad de Veracruz. Al llegar tocaron a la puerta sin obtener respuesta, pero al notar un olor fétido se alarmaron, por lo que decidieron entrar, sin imaginar que se encontrarían con una terrible escena.

Tras el hallazgo del cuerpo, los familiares dieron aviso a las autoridades. Al lugar arribaron elementos de la Policía Estatal, así como de la Fiscalía General de Justicia (FGE) de Veracruz. Una vez que se hizo el acordonamiento de la zona, se procedió a recabar los indicios en el sitio, así como a realizar el levantamiento del cuerpo, el cual fue trasladado al Servicio Médico Forense (Semefo) de Boca del Río, donde se le realizará la necropsia de ley para esclarecer las causas de la muerte.

El lugar fue acordonado para realizar las diligencias pertinentes. Foto: especial.

La pequeña hija de la víctima fue resguardada por su abuela materna, quien también se quedará con la custodia, pero sus tres mascotas no fueron llevadas con ellas, pues la mujer aseguró que no puede hacerse cargo de ellas. Debido a la presencia de la policía, los perritos se pusieron muy nerviosos y no dejaba de ladrar.

Los tres perritos fueron sacados a la calle, estaban muy tristes y no dejaban de aullar pues esperaban a la nena. Vecinos del lugar les dejaron croquetas en la calle y después de un tiempo les dieron hogar con ellos, aunque no se especificó si juntos o separados.

Feminicidios en Veracruz

Durante 2022 el delito de feminicidio registró un aumento en México. El estado de Veracruz ocupó el tercer nivel nacional con 62 carpetas de investigación por la presunta comisión de este delito, aunque durante dicho año fueron asesinadas 133 mujeres y niñas en la entidad. Además, la demarcación es una de las 25 con alerta por violencia grave contra las mujeres.

