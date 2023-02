Una fiesta patronal en Iztapalapa termina en balacera: hay 4 muertos y varios heridos

La violencia no cesa durante la madrugada y este martes se registró una balacera en calles de la colonia Reforma Política, de la alcaldía Iztapalapa al oriente de la Ciudad de México, en donde se llevaba a cabo una fiesta patronal por el cambio de mayordomía. El saldo de este hecho violento fue de cuatro personas muertas y al menos cinco lesionados por los ataques con arma de fuego que se suscitaron poco después de las 03:00 horas.

La balacera sucedió en la calle Insurgentes casi esquina con Justo Sierra, ahí llegaron tres sujetos a bordo de dos vehículos, se pararon frente a la casa en donde se realizaba la celebración y sin más abrieron fuego en contra de los presentes, lo que provocó que murieran tres y al menos cinco más resultaran heridos, quienes fueron trasladados a hospitales de la zona oriente para recibir atención médica oportuna.

Tres personas murieron en el lugar. | FOTO: FB Emergencias CDMX Base Lince

Tras los hechos, en el lugar se suscitó una importante movilización de elementos de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC), por lo menos 200 policías se dieron cita en el lugar de los hechos para acordonar la zona y darle paso a los servicios periciales de la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México (FGJ-CDMX).

Debido a este lamentable hecho no se reportaron personas detenidas, no obstante, en la calle en donde todo ocurrió habían varias personas y el clima era tenso debido a que por el festejo habían varias personas reunidas, muchas de ellas lloraron la muerte de sus seres queridos. Asimismo, causó indignación el hecho de que con total libertad, los sujetos dispararon a sangre fría. Asimismo, varias ambulancias llegaron para atender a las personas heridas y para confirmar que las fallecidas ya no contaban con signos vitales.

Varios más resultaron gravemente heridos. | FOTO: FB Emergencias CDMX Base Lince

Por su parte, los peritos de la FGJ-CDMX llevaron a cabo las primeras diligencias de investigación, luego realizaron el levantamiento de los cuerpos, los cuales trasladaron al Servicio Médico Forense (Semefo) para su identificación y así practicarles la necropsia de ley.

Mató a un hombre a sangre fría y metros adelante fue abatido por un policía en Iztapalapa

Los hechos violentos suelen ocurrir durante la madrugada y habitantes de la alcaldía Iztapalapa han sido testigos de estos hechos, como el ocurrido el pasado 20 de enero, poco antes de las 23:00 horas cuando un hombre fue asesinado por un sujeto que tras cometer el homicidio, huyó a bordo de una motoneta, probablemente pensaba que había logrado su cometido y su delito quedaría impune, se perdería entre las calles de dicha demarcación y su sanguinario acto no tendría consecuencias, pero se equivocó.

El sujeto que acababa de arrebatarle la vida a otra hombre, por lo que fue interceptado por un elemento de la policía capitalina y en un acto arriesgado, pero también heroico, el agente de la SSC lo enfrentó, lo baleó y el asesino, quien pensaba que no asumiría las consecuencias de su actuar, murió en el lugar. Este hecho fue compartido por el periodista Carlos Jiménez, quien dio a conocer la foto del criminal abatido, su motoneta quedó tendida sobre el pavimento al igual que él, quien llevaba puestos unos tenis blancos, un pantalón de mezclilla y una sudadera negra.

Este hecho ocurrió en la colonia Presidentes de México, sobre la avenida José López Portillo, donde llegaron los servicios periciales de la FGJ-CDMX para realizar el levantamiento del cuerpo. En tanto, usuarios de redes sociales aplaudieron el actuar del efectivo tras abatir al hombre que minutos antes no reparó el dispararle a otra persona que acababa de cometer un homicidio.

