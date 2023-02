La fiesta de la Virgen que terminó en tragedia: qué es la mayordomía, la razón de la riña que acabó con 3 muertos

Los desacuerdos en una fiesta patronal por el día de la Candelaria, entre habitantes del poblado Santa Cruz Meyehualco, alcaldía Iztapalapa, dejó un saldo de 3 muertos, al menos 10 heridos por arma de fuego y un detenido como presunto responsable de la agresión.

Cabeza, pantorrilla y torax fueron algunas lesiones que se reportaron entre los heridos, donde se encuentran 3 mujeres, una de ellas menor de 11 años de edad. Cinco personas tuvieron que ser llevadas al hospital de emergencia. De acuerdo con testimonios, en el domicilio marcado con el número 114 en la calle Insurgentes, entre Justo Sierra y Avenida Las Torres estaban celebrando que recibieron a la Virgen de la Candelaria.

Luego de algunas diferencias, respecto a como se habían organizado las mayordomías, se subió de tono la conversación hasta que desenfundaron armas e iniciaron las detonaciones. Tres personas intentaron salir corriendo pero recibieron los impactos a la altura de la espalda, quedando tirados sobre el patio del inmueble.

Un hombre, de 53 años de edad, señalado como uno de los posibles responsables de las agresiones, fue detenido de inmediato y trasladado ante el agente del Ministerio Público, donde se determinará su situación legal. En ese momento el tercer hombre que huía también sacó su arma y empezó a disparar contra el atacante y las personas que se encuentran en el interior. El sujeto trató de darse a la fuga en un auto Chevy color blanco, pero al darse cuenta que su hijo estaba entre los heridos regresó.

Peritos de la Fiscalía General de la República acordonaron la zona y realizaron el levantamiento de los cuerpos para hacer las primeras diligencias. De igual forma, iban a practicarle a las víctimas una necropsia de ley.

Tradición y misticismo es manchado por la violencia

Santa Cruz Meyehualco es un barrio caracterizado por el comercio y las festividades. Entre sus calles se levanta uno de los tianguis más populares de la capital. Su creación fue debido al desempleo que existía en la década de los 80, principalmente tras el temblor de 1986.

Pasó de tener entre 10 a 20 puestos a 5 mil comerciantes. "La cháchara" es el recurso principal. Las personas visitan el lugar para comprar alimentos, ropa, joyas y calzado.

Los "Mayordomos" se apoyan de otros 4 matrimonios que se les dice "Mayores" para que se encarguen de la música, ambientación, vestimenta del santo, etc

Una de las festividades más antiguas y valoradas en el barrio de Santa Cruz Meyehualco es la del 3 de mayo, cuando se celebra el Día de la Santa Cruz. El Santo Patrono de la es venerado por cientos de personas que se dan cita para cantarle las mañanitas en la iglesia del poblado.

Mayordomos bajan al cristo del altar para prepararlo y cambiarlo, ponerle una peluca y corona para dar inicio con las festividades. La imagen es colocada en un nicho de madera y cristal al principio de las escaleras del altar, donde también llegan grupos musicales.

A pesar de que no hay un origen exacto, se dice que la festividad viene desde los tiempos de la Conquista cuando las poblaciones locales comenzaron a cambiar los rituales por ceremonias cristianas, además las comunidades dejaron a un lado el arado y comenzaron a trabajar como albañiles, sin embargo, no perdieron la tradición de encomendarse el 3 de mayo a la Santa Cruz para no sufrir un accidente.

En México es primordial el ritual basado en la alimentación y la religión. En nuestro país existen las "Mayordomías", que son festividades que se enfocan en celebrar a un santo de la religión católica y en agradecimiento se proporciona comida y fiesta a los invitados durante la festividad.

Las personas encargadas de la mayordomía se le llama “mayordomos” debe estar conformado por una pareja unida en matrimonio, ellos son las personas que durante un año celebran de manera mensual al santo. Los "Mayordomos" se apoyan de otros 4 matrimonios que se les dice "Mayores" para que se encarguen de la música, ambientación, vestimenta del santo, etc.

