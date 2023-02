Floricultores del Suelo de Conservación invitan a comprar tulipanes

La Secretaría del Medio Ambiente (Sedema) de la Ciudad de México, invitó a las y los capitalinos a comprar tulipanes de los floricultores del Suelo de Conservación, ya que en esta época los campesinos producen este ornato en las alcaldías Xochimilco, Tláhuac y Milpa Alta.

El Suelo de Conservación, uno de los proyectos impulsado por la jefa de Gobierno de la Ciudad de México, Claudia Sheinbaum, con el objetivo de que los campesinos urbanos sigan trabajando en la tierra y mantengan en buen estado estas zonas para el beneficio ambiental de la CDMX, esto a través de iniciativas como el programa Altépetl, para el cuidado de estos espacios que se ubican en diferentes alcaldías de la ciudad.

En estas fechas empieza a cultivarse el tulipán, una planta de origen holandés considerada “la flor del amor apasionado”. En el caso de las cultivadas en Xochimilco, destacan los Viveros Espinoza Nueva Generación, en el cual los floricultores invitaron a comprar tulipanes que cuentan con características que la hacen ser una de las flores más hermosas de la ciudad.

Suelo de Conservación en CDMX

"Si te llegan a regalar un tulipán (cultivado en el Suelo de Conservación de la Ciudad de México) yo lo sentiría como un detalle muy especial hacia ti porque no vas a encontrar una flor tan magnífica, única, perfecta por los colores, la forma y elegancia que tiene y que solamente se da una vez al año aquí en México por la cuestión climática”, apuntó Roberto Jesús Espinoza, floricultor del Suelo de Conservación.

El integrante de los Viveros Espinoza Nueva Generación, espacio apoyado por el gobierno de Claudia Sheinbaum, recordó que su labor proviene de una tradición familiar y aseguró que se siente honrado por ser parte de los productores del Suelo de Conservación.

Foto: Sedema CDMX.

"Es una maravilla porque das vida a una planta, a una semilla, a algo que mucha gente no lo llega a ver en su casa. En ocasiones la gente ya no ve cómo es una planta, una verdura, una fruta que llega hasta la mesa de su casa. Realmente en ocasiones no se llegan a dar cuenta del proceso que lleva esa planta desde pequeña para que pueda dar ese fruto", señaló.

Para este 2023, el Suelo de Conservación de la Ciudad de México se ofrecen cerca 25 mil macetas de tulipán con diferentes colores.

Sigue leyendo:

Suelo de Conservación se mantiene sin luz para proteger especies de CDMX

La CDMX implementa su estrategia que garantizará el presupuesto para los suelos de conservación

CDMX registra 68 especies de fauna en humedales creados en Periférico y Cuemanco