Claudia Sheinbaum evalúa si abrirán un tramo elevado de la Línea 12 del Metro

Claudia Sheinbaum, jefa de Gobierno de la Ciudad de México, detalló las razones por las que aún no se puede dar una fecha de reapertura para el tramo elevado de la Línea 12 del Metro de la CDMX. En conferencia de prensa junto a Jesús Antonio Esteva Medina, titular de la Secretaría de Obras y Servicios (Sobse), y Andrés Lajous Loaeza, titular de la Secretaría de Movilidad (Semovi), afirmó que están evaluando si se podría abrir un tramo.

"Estamos evaluando en lo de la Línea 12, todavía no podríamos decirlo, estamos evaluando que si pudiera abrirse primero un tramo o no, todavía no está totalmente definido. Lo que sí es que se están acelerando los trabajos dada la curva de aprendizaje que ya que ya se tuvo", detalló la mandataria, quien además dijo que de las piezas de fabricación ya están todas, excepto una que aún hace falta.

Sheinbaum Pardo señaló que "ya hay avances importantes en las obras", pero que aún no se tiene una fecha exacta para la reapertura del tramo elevado de la Línea 12, la cual ya tiene el tramo subterráneo operando. "Pedimos también a las empresas que pudiéramos hacer una presentación quincenal de los avances para que se conozca todo lo que se está trabajando", señaló la jefa de Gobierno.

Línea 12 del Metro

Claudia Sheinbaum mencionó que cada tramo entre columnas es un proyecto ejecutivo distinto, lo cual ha causado que el tiempo para su finalización siga sin conocerse.

Señaló que en total hay 258 claros que se están atendiendo al mismo tiempo, además de que hay 33 claros terminados, teniendo un avance de 5 a 6 claros cada semana. La mandataria informó que ahora se trabaja en el reforzamiento del tramo que corre sobre Periférico, incluyendo el espacio donde ocurrió el accidente y "en el "tramo espejo" que se demolió todo y se reconstruyó".

Asimismo, la jefa de Gobierno destacó que cuando se tuvo el problema de falta de soldadores en las obras, se pasó de 100 a 300 soldadores certificados para acortar los tiempos de la obra y se comprometió a presentar próximamente el avance de la obra.

