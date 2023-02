Eva Ramón, la mexicana que logró eliminar el VPH

“Cuando a una mujer se le elimina el Virus del Papiloha Humano (VPH) para mí es un regalo, ya le dimos más tiempo de vida", comentó Eva Ramón Gallegos, investigadora que logró eliminar en fase clínica el patógeno en pacientes a través de terapia fotodinámica.

Para la bióloga del Instituto Politécnico Nacional (IPN) el obtener estos resultados en la primera fase del estudio, le permite acercarse a cumplir uno de sus sueños: ayudar.

Además, considera que la madre es el eje de la familia y el que se queden sin ella genera no sólo dolor, sino una fractura irreparable.

De origen oaxaqueño, Eva Ramón tuvo su primera emoción con la ciencia en sus clases de taller de electricidad, que tomó en secundaria, cuando su profesor le habló de átomos; después, su maestra de biología del CBTIS le amplió el gusto.

“Ahí (en el bachillerato) fue donde me di cuenta de que, lo que yo quería era poner mi laboratorio y regresar a mi pueblo y ayudar de alguna manera a las personas”, compartió.

Lo que más le llamó la atención fue el cáncer. Recordó la muerte de su tía abuela por la enfermedad y la separación de sus hijos cuando sucedió; además, se dió cuenta de que necesitaba prepararse más.

Tiene una Maestría en Ciencias con especialidad en Citopatología por el IPN. (Créditos: Especial)

Por medio de la maestría y el doctorado, se percató que había mucho por investigar y que el laboratorio en San Juan Bautista Tuxtepec, Oaxaca, tenía que esperar.

Para la catedrática, el avance de la mujer en su área es parejo, incluso, en el salario; no obstante, la desigualdad se presenta al escalar grados superiores o cargos directivos.

“He visto a compañeras de trabajo quedarse en el camino de su desarrollo profesional por quedarse al cuidado de sus hijos. Incluso, alumnas de doctorado que no cuentan con guardería y no pueden estar el tiempo que quieren en el laboratorio y avanzar a la par que sus compañeros”, indicó.

"Se debe de hacer un gran trabajo para concientizar y educar a la sociedad, pues todavía hay comentarios como ‘esa carrera no es para mujeres’, o profesores que expresan ´o te casas o te quedas a trabajar´, cuando ambas cosas no están peleadas.

“Hay ciertas trampas para escalar en los puestos donde te ponen disponibilidad para viajar, cuando saben que si una mujer está embarazada o tiene hijos pequeños, pues, no va a poder hacerlo; entonces, creo que lo hacen a propósito. Hay cosas que se tienen que trabajar pero de manera integral”, señaló.

Eva Ramón precisó que esta educación logrará hacer un cambio en la vida de las niñas de nuestro país, pues en muchos lugares las costumbres y forma de vivir las mantienen alejadas del aprendizaje.

“Sí, es necesario hacer campañas constantes, no solo el Día de la Mujer o el Día de la Mujer y la Niña en la Ciencia; se tiene que hacer un programa que permee en las escuelas y darle mucha promoción en radio, en tele y que vean los padres que sus hijas pueden hacer lo que sea, que no necesita ser varón para ser una carrera y que valemos lo mismo”, expresó.

La bióloga compartió que conoció a una niña en Veracruz que estaba sorprendida de que una mujer fuera doctora y sobre todo que dirigiera un proyecto.

“En una conferencia en Veracruz estaba una niña (...) quería conocer a una mujer doctora. Creía que yo era muy inteligente, o que tenía algo extraordinario. Hablé con ella y le dije que no naces sabiendo, que vas aprendiendo poco a poco. Y me dice: ‘Pero es que usted dirige un proyecto y eso yo sólo he visto en los hombres’”, recordó.

Entonces, ahí se dio cuenta de la importancia de acercarse a otras mujeres y que las niñas vean y digan: ‘Si ella puede, ¿por qué yo no?’.

“Que también se den cuenta que no es sencillo, que todo cuesta, que tienes planear y trabajar”, concluyó.

Estudió la carrera de Químico Farmacéutico Biólogo en la Universidad Veracruzana

Cuenta con un Doctorado en Ciencias Químico Biológicas por el IPN

Durante su maestría y doctorado trabajó a la par para solventar sus gastos

En su adolescencia apoyó a unas monjas de su pueblo, quienes ayudaban a personas sin hogar y mujeres maltratadas.

El VPH es un agente patógeno mismo que es la principal causa de cáncer cervicouterino,

En el estudio se logró eliminar el virus en su totalidad en pacientes que no tienen lesión.

El pacientes que tienen lesiones la remoción del VPH es de un 85 por ciento.

El estudio está por iniciar una segunda etapa para lograr la supresión al 100% del virus en todas las posibilidades que genere la infección.

Las mujeres que deseen se pueden sumar a través de la página de la Escuela Nacional de Ciencias Biológicas del IPN.

El tratamiento se quedará en el politécnico para que sea accesible al público.

“Cuando uno quiere las cosas, uno se esfuerza”.

