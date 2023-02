Carolina Islas: desde su desaparición hasta la reunión de sus familiares con Ernestina Godoy

Fue el pasado 27 de enero de 2023 cuando dos nombres se sumaron a la lista de desaparecidos en México, se trata de Carolina Leticia Islas Dorantes, una joven madre de 29 años, y su novio Iván Guadarrama, de 34, quienes asistieron al bar Mr. Duck, ubicado en la calle Francisco I. Madero del Centro Histórico de la Ciudad de México, siendo ese dato el último que se supo de ellos, por lo que se denunciaron las ausencias y se activaron las respectivas fichas de búsqueda.

Durante el fin de semana la familia de la joven se movilizó y acudió con las autoridades, quienes les mostraron imágenes de la camioneta Chevrolet Trax azul marino en la que la pareja viajó al punto. Les informaron que no había rastros de que hubieran acudido al bar que refirieron, sin embargo, por historias compartidas en redes sociales saben que estuvieron ahí. El último lugar en que las grabaciones muestran el vehículo es en la calzada Ignacio Zaragoza.

En redes sociales piden ayuda para localizar a la joven. Foto: FB, Esmeralda González.

Tres días después de la desaparición, el 30 de enero, familiares y amigos de Carolina Islas comenzaron a manifestarse en la avenida Insurgentes Sur, a la altura del Metrobús La Joya. Al siguiente día se concentraron en el mismo punto para exigir que las autoridades busquen a la joven.

Mediante redes sociales se han compartido las fichas de búsqueda, fotografías de la joven y su novio, así como videos que recopilan información sobre el caso. De igual manera se han hecho llamados para acudir a las manifestaciones señalando que “Hoy es por Carolina” y que es una situación en la que cualquiera puede estar.

Bloqueo en la México-Cuernavaca

A una semana de la desaparición de la pareja, se realizaron dos bloqueos simultáneos por familiares y amigos de la joven, uno en Insurgentes Sur y el otro en Viaducto-Tlalpan, justo en la incorporación a la carretera México-Cuernavaca. Por varias horas familiares y amigos han bloqueado la importante vialidad, primero total y después parcialmente.

A su decir, las autoridades no han hecho nada por avanzar en las investigaciones del caso. Aseguran que les han dicho que deben hacer trámites para poder ver las cámaras de videovigilancia del C5, pero que desaparecen en siete días, mismo que ya se cumplieron y consideran que después no podrán hacer nada al no poder acceder a las grabaciones.

El bloqueo provocó caos vial durante horas. Foto: Cuartoscuro.

Debido al caos que se registró en la zona por el bloqueo, se suscitaron enfrentamientos entre manifestantes y automovilistas, pues llevaban horas detenidos en el tráfico. Si bien la mayoría de las personas se mostraron empáticas ante la causa, consideraron que también era injusto para quienes deseaban llegar a su casa.

Hasta el sitio llegó el secretario del Gobierno de la Ciudad de México, Martí Batres, quien dialogó con los manifestantes para tratar que abrieran la circulación de la vialidad y no lo hicieran solo de manera intermitente. Mientras eso sucedía la familia había sido recibida por la titular de la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México (FGJCDMX), por lo que se retiraron de Viaducto-Tlalpan y se concentraron únicamente en la avenida Insurgentes Sur.

Martí Batres llegó al sitio de la manifestación. Foto: FB, Jardines de San Juan Ajusco.

Reunión con Ernestina Godoy

Ernestina Godoy, fiscal general de la Ciudad de México, recibió personalmente a los familiares de Carolina Islas, para tratar los avances de la investigación del caso, del que allegados reportan irregularidades, como que la ficha de búsqueda del novio dice que desapareció en Toluca y no en donde fue visto por última vez.

Después de las 18:30 horas se informó que ambas partes llegaron a acuerdos, una vez que les fue mostrada la carpeta de investigación sobre la desaparición de la joven, por lo que procederían a firmarlos y liberar la vialidad. Hasta el momento no se ha informado en qué consisten dichos avances.

