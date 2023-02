Lorenzo Córdova sobre aprobación del Plan B: “Es una reforma demencial”

El consejero presidente del Instituto Nacional Electoral (INE), Lorenzo Córdova, calificó de demencial el llamado “Plan B” de la Reforma Electoral y tras advertir de la gravedad de las consecuencias y de lo preocupante de que se apliquen las modificaciones, señaló que son tiempos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), que es el último dique de garantía de la prevalencia de las condiciones democráticas en las elecciones en México, y del orden constitucional.

Durante su encuentro con miembros de la American Society of México, el consejero presidente habló sobre la fortaleza del sistema electoral mexicano y tras enumerar las consecuencias de la reforma electoral, señaló que entre las modificaciones más graves está la desaparición del 85 por ciento de las plazas del Servicio Profesional Electoral que hoy lo integran 2 mil 571 funcionarios.

En este contexto, Córdova señaló algunos de los puntos de la reforma entre ellos los que se refieren a que en los órganos distritales va a haber un solo funcionario de carrera. Un vocal operativo, todo lo que hacen estos cinco funcionarios, de manera simultánea, lo va a hacer una sola persona. Y para ahorrar dinero, se dice, en las zonas metropolitanas, en donde operan permanentemente distritos, va a haber un solo responsable operativo para todas zonas.

“Pongo el ejemplo más dramático, en la zona conurbada de la Ciudad de México, en el Estado de México, que va desde Huixquilucan hasta Valle de Chalco, hay 28 distritos electorales. Ahí operan 75 módulos de atención ciudadana que son supervisados hoy por 28 vocales del registro”

“Bueno, ¿qué es lo que dice la reforma? Que fuera de elecciones habrá un solo funcionario, uno, que puede tener un asistente, dice la nueva ley, para operar todos estos distritos, para darle servicios a 16 millones de personas que viven en la zona conurbada. Es una reforma demencial”, señaló el consejero presidente.

Manifestó que la reforma abre la puerta a que las elecciones sean un problema

El consejero dijo que hay motivos para estar preocupados, “no he venido aquí a ser optimista y decirles que no va a pasar nada, sí está pasando algo muy grave, pero también tengo muchísima confianza de que la Corte, que por algunos es denostada, es hoy el ancla estabilidad jurídica que puede y debe salvar el orden democrático y constitucional de nuestro país”, recalcó ante los integrantes de la American Society of México. Añadió que en suma, es una reforma “peligrosísima” para la viabilidad de la democracia porque por primera vez abre la puerta a que las elecciones sean un problema.

Por ello, dijo, la democracia requiere una defensa colectiva, que implica el involucramiento de instituciones y ciudadanía, refirió que, si bien el cambio de seis leyes reglamentarias ya fue aprobado por el Congreso de la Unión y sólo se espera su publicación en el Diario Oficial de la Federación para que entre en vigor, el Plan B afecta los cinco pilares en los que se ha construido el sistema democrático del país: autonomía e independencia de los órganos electorales, el Servicio Profesional Electoral, la estructura desconcentrada, el Padrón Electoral y las condiciones de equidad en la competencia.

Ante Larry Rubin, presidente de la American Society, empresarios de México y Estados Unidos, Lorenzo Córdova mencionó que por ello el INE ha presentado y presentará más controversias constitucionales.

“Estamos recurriendo a la Suprema Corte y lo que vendrá será una batalla jurídica en la que el máximo tribunal del país se convierte en el último garante de la democracia y la Constitución en el país y, por tanto, está invocada a cumplir esa función”, señaló.

Refirió que los ciudadanos, también pueden impugnar ante la Corte por la posible violación a la protección de sus datos personales que dijo, hoy van a estar en escuelas y en oficinas de gobierno. Ciudadanos que consideren que sus derechos políticos se vulneran porque lo que se elimina es que haya elecciones auténticas como lo pide la Constitución en el futuro.

