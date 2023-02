Claudia Sheinbaum: CDMX brindará todas las facilidades para la marcha a favor del INE

El gobierno de la Ciudad de México brindará todas las facilidades para que la marcha a favor del INE se lleve a cabo de manera pacífica, señaló la jefa de gobierno, Claudia Sheinbaum Pardo.

La mandataria capitalina indicó que en semanas pasadas el equipo de trabajo de la CDMX mantuvo reuniones de trabajo con representantes del evento para acordar la logística del encuentro y con ello evitar incidentes.

Entre las solicitudes de los organizadores destacan la instalación de un templete, nueve tarimas para audio que serán distribuidas en la explanada del Zócalo, cinco carpas de 5x5, tres camionetas con plantas de luz, baños portátiles y un cámper con baños traseros.

Además, se solicitó contemplar espacio para una cámara con camarógrafo de grúa, pipas de agua y cuatro pantallas.

“Contemplan que 20 vehículos permanezcan estacionados en Avenida Pino Suárez, no sé quién va a venir en esos vehículos que tienen que venir en vehículos hasta Pino Suárez, no sé si son blindados o no, tampoco, pero eso es lo que están pidiendo” detalló.