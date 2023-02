Claudia Sheinbaum recibe el apoyo de más de 100 mil jóvenes de 29 estados

Más de 100 mil jóvenes de 29 entidades se reunieron el pasado fin de semana para apoyar a la jefa de gobierno de la Ciudad de México, Claudia Sheinbaum, en su aspiración a ser la abanderada de Morena rumbo a las elecciones presidenciales de 2024, aseguran que es una digna representante de las juventudes porque aboga por la educación y el cuidado del medio ambiente.

“Cerca de 40 por ciento de quienes van a decidir la elección de 2024 son mayores de 30 años y lo que estamos haciendo es organizarnos para que esa fuerza, para que esas demandas que durante muchísimos años fueron marginadas y despreciadas sean escuchadas y que se reconozcan los liderazgos comunitarios de los jóvenes”, señaló Camila Martínez, de la Ciudad de México.

los integrantes del Movimiento Nacional #JóvenesClaudia agradecieron la asistencia a las 62 asambleas Foto: Especial

En conferencia de prensa, miembros del Movimiento Nacional #JóvenesClaudia agradecieron la asistencia a las 62 asambleas que se realizaron en todo el país y destacaron el poder de convocatoria que tienen la juventud cuando se organiza bajo un solo objetivo.

“Los compañeros de la Ciudad de México fueron los que lanzaron la convocatoria a través de Twitter donde convocaron a una asamblea en los demás estados para conocer los trabajos y el conocimiento de Claudia Sheinbaum”, destacó Gabriela Torres, proveniente de San Luis Potosí.

La joven potosina señaló que en este primer encuentro hubo una gran aceptación por parte de los adolescentes, por lo que buscan replicar las asambleas en otras entidades y municipios con el fin de difundir los logros de la administración que encabeza la jefa de gobierno.

Aseveran que Claudia Sheinbaum es una digna representante de las juventudes

Para ello utilizarán las redes sociales como herramienta de difusión de encuentros y estarán informando cada 15 días de los resultados. “Reconocemos a una mujer que puede ser la siguiente presidenta para México”, insistió.

Por su parte, Juan de Dios Cota, proveniente de Sinaloa, mencionó que Claudia Sheinbaum es una digna representante de las juventudes, pues ha abogado por la educación, el cuidado del medio ambiente y el incluir a los adolescentes en la agenda política, por lo que ven en ella a la futura dirigente del país.

“Como universitaria ha defendido la lucha estudiantil de no al aumento a las cuotas en la UNAM, de no disminuir la matricula para que los jóvenes de preparatoria sigan teniendo oportunidades y no sean rechazados en universidades y ha creado nuevas escuelas para aquellos jóvenes que no tuvieron la oportunidad de ser aceptados”, dijo.

Por ello, adelantó que el siguiente paso es hacer una jornada de promoción en pro de la jefa de gobierno capitalina que se dará en caminatas, por todos los municipios, así como continuar con los foros, asambleas y pláticas, con el fin de que las juventudes se identifiquen con el proyecto y sumar voluntades para que Sheinbaum Pardo sea la abanderada de Morena una vez que gane la encuesta interna del instituto político.

