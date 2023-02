Caso Yasmín Esquivel: UNAM acatará acuerdo y no hablará más sobre la ministra

La Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) anunció que acatará lo estipulado en el acuerdo de suspensión provisional referente a que no divulgará información relacionada al caso de la ministra Yasmín Esquivel, pero lamentó la medida ya que afirma que buscan silenciarla.

Mediante un comunicado la Máxima Casa de Estudios puntualizó "la UNAM lamenta y no puede estar de acuerdo con el mandato judicial que busca silenciarla, coartando su libertad y el derecho a la información de los universitarios y de la sociedad".

La UNAM dijo que son respetuosos de la ley y que harán uso de los recursos jurídicos a los que tiene derecho. Resaltaron que la Universidad es un espacio de libertades, donde la pluralidad de las ideas se expresa y confronta sin restricciones ni cortapisas.

Añadieron que no se acallan las voces, por el contrario, es donde se alienta el debate y se cultiva el pensamiento crítico “la censura siempre será contraria a la esencia de la Universidad”.

Yasmín Esquivel interpone amparo contra el comité de la UNAM

La ministra presentó una demanda de amparo con el objetivo de impugnar la integración del comité de la UNAM que está investigando el presunto plagio de su tesis de licenciatura, el 15 de febrero un juez del Distrito en materia administrativa impuso una suspensión provisional para que la Universidad no pueda comentar sobre el tema.

“La medida cautelar que ahora se otorga, no suspende cualquier otro acto diverso que no sea materia de la demanda de amparo, y estará vigente, hasta en tanto, se resuelva en definitiva la presente incidencia. Cabe destacar que no sólo las autoridades responsables están obligadas a cumplir con este mandato judicial, sino también todas aquellas que en virtud de sus funciones tengan intervención, participación o injerencia en relación con el acto reclamado”, explica el único párrafo que la jueza publicó.

