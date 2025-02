David Benavidez descarta pelear con Canelo: "ahora voy tras los más fuertes”

David Benavidez está listo para seguir ganando terreno en la división de los semicompletos. La noche del sábado en la Arena T-Mobile de Las Vegas, se llevó una decisión unánime sobre el cubano David Morrell y de paso le arrebató la calidad de invicto a la joya cubana.

En una pelea extraña para la división de las 175 libras, pues el volumen de golpeo y agresividad fue mucho más allá de la media, Benavidez se dio rienda suelta con sus mejores puños. Golpeó tanto arriba como abajo a placer, demoliendo round por round a su rival en turno.

Aguantó un chingo, se ganó mi respeto porque le pegué duro y nunca se cayó. Me sentí muy bien, sabía que era una pelea difícil porque es un peleador muy duro. Me preparé por cuatro meses para demostrar quién es el mejor en esta categoría. No veo razón de una revancha porque gané todos los rounds. Yo quiero seguir ganando los títulos y buscar a los mejores", declaró tras la pelea el campeón unificado.