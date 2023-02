La ministra Yasmín Esquivel interpone amparo contra el comité de la UNAM

La ministra Yasmín Esquivel presentó una demanda de amparo con el objetivo de impugnar la integración del comité de la UNAM que está investigando el presunto plagio de su tesis de licenciatura.

Incluso, la jueza Quinta de Distrito en Materia Administrativa, Sandra de Jesús Zúñiga, concedió una suspensión provisional, lo que está en el aire la integración de este comité de académicos.

No se publicaron detalles de la razón del amparo promovido, pero la intención es retrasar un posible dictamen del caso por parte del Comité de Ética de la máxima casa de estudios.

La fecha para resolver en definitiva el amparo es el 22 de febrero.

“La medida cautelar que ahora se otorga, no suspende cualquier otro acto diverso que no sea materia de la demanda de amparo, y estará vigente, hasta en tanto, se resuelva en definitiva la presente incidencia. Cabe destacar que no sólo las autoridades responsables están obligadas a cumplir con este mandato judicial, sino también todas aquellas que en virtud de sus funciones tengan intervención, participación o injerencia en relación con el acto reclamado”, explica el único párrafo que la jueza publicó.