Una joven desesperada se refugió en el baño de un gimnasio en la Del Valle tras el acoso de su exnovio

Este viernes ocurrió un hecho que derivó en una movilización de elementos de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC), pues una joven reportó que se encontraba en peligro luego de que un sujeto, que fue identificado como su exnovio, llegara a las instalaciones del gimnasio en donde se encontraba, el cual se ubica sobre el Eje 7 Sur, en la colonia Del Valle Sur, en la alcaldía Benito Juárez.

De acuerdo con lo reportado por Telediario, la joven se encontraba al interior del gimnasio Smart Fit cuando su expareja ingresó a las instalaciones y se paró enfrente de ella sin decirle algo más, con una mirada retadora que la inquietó y la hizo sentir sumamente incómoda y en peligro, pues cabe destacar que el sujeto tiene una orden de restricción que le impide acercarse a la joven.

Fue así como le pidió apoyo a los encargados del gimnasio, aunque no se especificó qué tipo de ayuda, la respuesta fue negativa debido a que ambos son socios del gimnasio y por consiguiente, los dos tienen los mismos derechos de ocupar las instalaciones, por lo que la joven tuvo que esconderse en los baños para mantenerse a salvo del sujeto de quien sintió un evidente acoso.

El temor de estar frente a su agresor

Posteriormente, la joven contactó a sus amistades para que la ayudaran, pues comenzó a sentir bastante temor. Posteriormente llegaron los elementos de la SSC, pero no pudieron ingresar debido a que es propiedad privada. En tanto, la joven afectada dijo para el medio de comunicación: "Que no podían hacer nada, que era un club privado y que ellos no podían hacer nada al respecto porque esta persona estaba pagando".

La joven refirió que el hombre cuenta con una orden de restricción. | FOTO: Telediario

Asimismo, refirió que le provoca mucho mal estar frente a su agresor, quien repentinamente se presentó en el gimnasio en donde ella entrena y buscó intimidarla con una mirada retadora. Minutos más tarde, los policías de la SSC la auxiliaron y la trasladaron hasta su domicilio para salvaguardar su integridad durante este trayecto. Asimismo, la joven se puso en contacto con su abogado para levantar una constancia de hechos sobre lo ocurrido poco antes de mediodía.

¿Cómo denunciar violencia de género en la Ciudad de México?

Recientemente, el Gobierno de la Ciudad de México, encabezado por Claudia Sheinbaum presentó la Línea de atención a emergencias para mujeres: SOS Mujeres *765, que tiene como objetivo que dichas denuncias reciban un seguimiento especializado por parte del Gobierno capitalino. Dicho apoyo se puede solicitar desde cualquier teléfono móvil o fijo y las mujeres que llamen a esta línea serán asistidas por alguna de las 166 operadoras especializadas en atención de emergencias con perspectiva de género las 24 horas del día, de lunes a domingo, incluidos días festivos.

La línea está disponible las 24 horas del día. | FOTO: Twitter @SeMujeresCDMX

Las llamadas recibidas serán canalizadas y se les dará seguimiento interinstitucional por medio de servicios de atención y protección a víctimas de violencia, en los que se contemplan el envío de patrullas, ambulancias, servicios de hospitalización, acompañamiento psicológico y legal, así como el trámite de medidas de protección.

