AMLO arremete contra el abogado de García Luna: "El Rey Zambada resultó más derecho"

El presidente Andrés Manuel López Obrador afirmó que Jesús Reynaldo Zambada García, alias “el rey”, “resultó más derecho” que el abogado de Genaro García Luna, César de Castro, quien intentó involucrarlo en un supuesto soborno millonario. Calificó a De Castro como un falsario, calumniador y chueco.

Durante la conferencia mañanera, dijo que el testigo Zambada García, en el juicio contra el exsecretario de Seguridad Pública con Felipe Calderón, no aceptó los señalamientos de que el dinero que entregó a un mando policiaco era para una campaña. Apuntó que el abogado de García Luna forma parte de la mafia del poder que dominó por mucho tiempo en el país.

“Lo de ayer es una muestra clara, el quererme involucrar, este abogado falsario, calumniador, chueco, resultó más derecho Zambada, pero si se analiza este abogado es parte de la misma mafia, de García Luna, de los jefes de García Luna, y toda la Red de delincuencia política, financiera, de cuello blanco, que imperó en el país”, aseguró.

El presiente dijo que el abogado César de Castro “se equivocó”

El presidente manifestó que “es una vergüenza que los dos sexenios de (Vicente) Fox y (Felipe) Calderón este señor García Luna adquirió un poder omnímodo, se convirtió en un hombre muy poderoso, una carrera ascendente, hasta llegar a ser el brazo derecho de Felipe Calderón”.

Por ello, dijo que el abogado César de Castro “se equivocó” porque supuestamente “el dinero que me dieron, siete millones de dólares era para enfrentar a Fox, no les entendió bien cuál era la consigna de decir, ¿no?, todos son iguales, todo es lo mismo, lo de siempre del conservadurismo, todos son iguales, no, no somos iguales, nosotros no somos mafiosos, ni somos corruptos”.

El mandatario mexicano cuestionó que no se dieran a conocer en el juicio los bienes de García Luna en Miami, Florida. “Me llamó la atención que no se dieran a conocer los bienes de García Luna en Florida ¿de dónde surgió eso? Es elemental que para conocer sobre el delito hay que seguirle la pista el dinero, y de dónde tanto dinero para casas, departamentos, yates, carros de lujo en Miami, y luego el por qué allá, ¿por qué no en Guatemala, en Argentina?, ¿por qué en Estados Unidos?”, refirió.

También cuestionó el papel de las agencias de inteligencia estadounidense que no conocieron los nexos de García Luna con la delincuencia organizada. “Y otra pregunta también, ¿qué no sabían los de las agencias que tienen a su cargo el combate al narcotráfico sobre lo que hacía García Luna, ¿por qué no declararon ellos?, ¿por qué no se trató lo de rápido y furioso la introducción de armas en ese tiempo? vamos a ver porque ayer me pareció que hasta habían contratado a Loret de mola de qué era un montaje, pero vamos a ver el resultado, nada más qué aquí vamos a estar tratando el tema constantemente, aún cuando no se informe a nivel de los medios convencionales”, argumentó.

