Hoy no circula 15 de febrero: qué autos descansan este miércoles en la CDMX y Edomex

El programa Hoy No Circula se mantiene sin variantes para este miércoles 15 de febrero. Este ordenamiento se aplicará en la Ciudad de México y muncipios conurbados del Estado de México, de acuerdo con los lineamientos de la Comisión Ambiental de la Megalópolis (CAMe), su horario de aplicación será desde las 5:00 hasta las 22:00 horas. Sin embargo no aplica a vehículos emergencia, con placas de discapacidad y servicios fúnebres, como lo especifican las normativas.

¿Qué vehículos no circulan este miércoles 15 de febrero?

Los autos que no podrán circular son los que porten hologramas de verificación 1 y 2 con terminación 3 y 4 en su placa o engomado rojo. Sin embargo, los vehículos con holograma doble cero, cero, eléctricos e híbridos, sí podrán transitar sin restricción alguna, como lo establece la CAMe.

Con lo que respecta a los vehículos matriculados en el extranjero u otras entidades federativas, que no pertenezcan a la Ciudad de México o Estado de México o que no porten el holograma de verificación, la dependencia establece que su circulación se limitará a un día a la semana y todos los sábados sin importar la terminación numérica de su placa, en un horario de 05:00 a 22 horas. En ese caso, si su placa tiene terminación 3 y 4 no circula este miércoles 15 de febrero.

¿Dónde aplica el programa Hoy No Circula?

Este programa aplica en las 16 alcaldías de la Ciudad de México y 18 municipios conurbados del Estado de México (Atizapán de Zaragoza, Coacalco de Berriozábal, Cuautitlán, Cuautitlán Izcalli, Chalco, Chicoloapan, Chimalhuacán, Ecatepec de Morelos, Huixquilucan, Ixtapaluca, La Paz, Naucalpan de Juárez, Nezahualcóyotl, Nicolás Romero, Tecámac, Tlalnepantla de Baz, Tultitlán y Valle de Chalco).

Mantiene CDMX programa para desmantelar "chelerías" en la vía pública

La Subsecretaría de Programas y Alcaldías y Reordenamiento de la Vía Pública (SPAOVP), dependiente de la Secretaría de Gobernación (Secgob), recordó que mantiene los operativos del programa "La Noche es de Todos", con el cual se "atiende las denuncias ciudadanas sobre establecimientos y puntos en la vía pública con venta de bebidas alcohólicas", también conocidas como "chelerías".

Dicho programa fue impulsado por el gobierno de la Ciudad de México, al mando de la Dra. Claudia Sheinbaum, con el objetivo de garantizar la seguridad e integridad de la ciudadanía, particularmente a los jóvenes en situación de riesgo por problemas de alcoholismo y drogadicción. De esta manera, en coordinación con diferentes dependencias, se llevan a cabo recorridos y operativos en distintos establecimientos mercantiles de la ciudad.

