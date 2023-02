AMLO y Marcelo Ebrard chocan con Martha Bárcena por "Quédate en México"

El presidente Andrés Manuel López Obrador y el secretario de Relaciones Exteriores, Marcelo Ebrard, arremetieron este martes contra su exembajadora en Estados Unidos, Martha Bárcena. Poco después, la diplomática respondió en sus redes sociales a las acusaciones, en las que la señalaron por negociar intereses contrarios a los del gobierno de la 4T durante su gestión.

Durante la mañanera, se preguntó al mandatario federal qué opina de que Bárcena acuse a Ebrard de haber aceptado que el gobierno de Donald Trump impusiera al país el polémico programa “Quédate en México”, que volvería a México en tercer país seguro para migrantes que deporte EU.

El mandatario federal respondió y la acusó de declinarse al conservadurismo. “Yo creo que está en ese bloque. Con nosotros no. Cada quién es libre, aquí no se obliga a nadie, cada quien es responsable de sus actos y la historia nos juzgará, respondió.

Presente en la conferencia, Ebrard Casaubón tomó la palabra para defenderse y, señalando que por ser “El Día del amor y la Amistad”, sería cuidadoso en la respuesta. Señaló que la exembajadora “se ha dedicado, desde que dejó su cargo, a calumniarme en todos lados donde ha podido, es un rencor obsesivo, diría yo. Pero su gran objetivo no es la verdad, es ver cómo me hace daño todos los días”.

La exmbajadora aseguró que ella no negoció ningún trato bajo la mesa con el gobierno de Trump (Foto: Cuartoscuro)

Ebrard, quien es canciller desde diciembre del 2018, reveló que tampoco le tuvo nunca confianza a Bárcena, porque, incluso, ella les había dicho al gobierno de Trump que México aceptaría el programa “Quédate en México”.

“Ella en cambio, ya les había dicho, y nunca le tuve confianza a ella por eso, y qué bueno que no se la tuve porque ve lo que está diciendo ahorita, y la ingratitud con el gobierno que la nombró embajadora en Washington, que es la embajada más importante de México. Ya les había ella dicho que ‘sí’ al tratado este, de tercer país seguro, siempre y cuando fuera como en Turquía. Turquía hizo un acuerdo así con la UE y que les pagan a cambio de, cuando la instrucción estratégica de tu servidor era jamás aceptar eso”, dijo.

Ebrard negó rotundamente las acusaciones en su contra. “Entonces, simple y llanamente es falso y yo estoy orgulloso de formar parte del gobierno del presidente López Obrador y de lo que hemos logrado con Estados Unidos en situaciones extraordinarameiente difíciles, orgulloso. Y las mexicanas y mexicanos deben estar orgullosos de nuestro presidente y de su política exterior y los hechos ahí están”, señaló.

Barcena responde

Luego de las declaraciones del mandatario federal y del canciller mexicano, la exembajadora comentó dos sencillas oraciones en su cuenta oficial de Twitter, en la que responde a los cuestionamientos por el programa migrante de los Estados Unidos.

“Como dice el presidente no es falta de respeto ni rijoso decir la verdad. Y yo dije la verdad respecto a Quédate en México”, escribió.

A su ve, aseguró que ella no negoció ningún trato bajo la mesa con el gobierno de Donald Trump. “Yo no negocié nada en secreto. Fue Ebrard el que negoció en secreto el Quédate en México. Parece que ud no entiende”, le respondió a un usuario.

