Toluca: miles de creyentes alistan peregrinación hacia la Basílica de Guadalupe

Con la fe a cuestas en la virgen de Guadalupe y la mirada en llegar a la Basílica a mitad de semana, miles de creyentes de al menos 32 municipios del Valle de Toluca, se concentraron en los atrios de la Catedral toluqueña y de la iglesia de El Carmen para descansar y mañana lunes partir a temprana hora hacia la capital del país donde agradecerán todo lo otorgado durante un año por la “Morenita” del Tepeyac, principalmente la salud y el trabajo en sus hogares.

Los ánimos desbordantes regresan a las calles, avenidas y carretera luego de dos años de haberse cancelado este caminar de 60 kilómetros aproximadamente a raíz de la pandemia de COVID-19. En su edición 85 de esta peregrinación organizada por la Arquidiócesis de Toluca, salieron a relucir entre las mujeres sus tradicionales atuendos de los pueblos indígenas mazahua y otomí, que son las regiones más devotas a la Emperatriz de América.

Los creyentes relatan su vínculo con la Virgen

Para la señora Magdalena Joaquín Martínez, oriunda de San Simón de la Laguna, en Donato Guerra y quien lleva siete años de acudir a la Basílica de Guadalupe, ahora su agradecimiento es porque, de acuerdo a su creencia religiosa, la virgen salvó de morir a gran parte de su familia que en la primera etapa de pandemia se contagió, “nosotros nos enfermamos de COVID y gracias a la virgen nos libramos, solo dos de mis hijos no se enfermaron, casi todos se enfermaron, toda la familia”.

Los peregrinos recorren 60 kilómetros de caminata

FOTO: Arturo Callejas

Al ser cuestionadas sobre su traje tradicional, los feligreses afirmaron sentir orgullo por sus atavíos: “si, nosotras nos sentimos muy orgullosas por nuestro traje, para que nosotras no nos olvidemos de dónde nacimos y donde están nuestras raíces, nosotras no queremos perder nuestra vestimenta”, indicó la mazahua.

Al platicar con joven Jazmín, quien por primera vez acude al centro mariano, sostuvo que fue algo cansado comenzar su peregrinar desde San Simón de la Laguna hasta la capital mexiquense, sin embargo, afirmó que llegará a la Basílica.

¿Qué le va a agradecer a la virgen guadalupana?, “muchas cosas, vale la pena agradecer, es algo cansado pero es algo bonito que realmente uno se lleva una experiencia y seguiré más años”.

Sentada afuera del atrio de la iglesia de El Carmen estaba la señora Jovita Rodríguez Colín, quien con sus 28 años de peregrinaje continuo, acentuó que luego de dos años que no se efectuó, ya extrañaban la larga caminata, “para nosotros es una promesa que traemos por dentro, con nuestro corazón amamos a nuestra madre santísima. Mi fe hacia la virgen sigue igual, de agradecimiento por la vida que me ha dado Dios y nuestra madre”.

"Con nuestro corazón amamos a nuestra madre santísima"

FOTO: Arturo Callejas

La oriunda de la comunidad de San Francisco Mihualtepec, también en Donato Guerra, ahondó que, una vez que entra a la Basílica de Guadalupe, le da una inmensa alegría, “de poder llegar a pie, a mi me invitó una de mis cuñadas, pero un día me dijo que ya no podía seguir y que siguiera yo y desde ese entonces me gusta y seguiré viniendo mientras pueda”.

Durante la tarde de este domingo, a lo lejos se escuchaban cuetes que anunciaban el peregrinar de feligreses desde distintas comunidades del Valle de Toluca hacia el centro de la capital del Estado de México, donde a las 6:00 horas de este lunes, miles de almas escucharán misa en la Catedral oficiada por el Arzobispo de Toluca, Monseñor Raúl Gómez González y a las 7:00 horas él mismo les dará la bendición para que partan rumbo a la Basílica de Guadalupe.

Se trata de la edición 85 de la peregrinación

FOTO: Arturo Callejas

En esta peregrinación en su edición 85 toman parte creyentes de Toluca, Metepec, San Mateo Atenco, Lerma, Ocoyoacac, Ixtlahuaca, Jiquipilco, Xonacatlán, El Oro, Temascalcingo, San Felipe del Progreso, Valle de Bravo, Amanalco de Becerra, Almoloya de Juárez, Zinacantepec y San José Villa de Allende, entre otros.

Para resguardar este largo peregrinar toman parte elementos de la Secretaría de Seguridad del Estado de México, del Servicio de Urgencias del Estado de México (SUEM) y de la Cruz Roja Mexicana, así como de Protección Civil estatal y locales.

Numeral:

La arquidiócesis de Toluca estima que serán 70 mil almas las que arribarán al centro mariano a mitad de semana.

Tan solo de la Catedral de Toluca saldrán este lunes alrededor de 20 mil.

SIGUE LEYENDO:

Percance entre motociclista y camión en la zona centro de la ciudad de Aguascalientes

FUERTE VIDEO: violenta riña termina con un hombre empalado y quemado en calles de Xochimilco

Transportistas de Edomex amagan con detener el servicio sino combaten extorsión en Valle de Toluca