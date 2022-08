Transportistas de Edomex amagan con detener el servicio sino combaten extorsión en Valle de Toluca

El servicio del transporte público en el Valle de Toluca se suspenderá si las autoridades no atienden los casos de extorsión, amagaron los empresarios del ramo, que se manifestaron el lunes en la capital mexiquense.

El sector dio un plazo de 15 días para que el gobierno de resultados en contra de este delito y del cual según está detrás un grupo que se ha identificado como de la Familia Michoacana.

Los transportistas precisaron que no cederán para que sean atendidos, pues lo que está en riesgo es su patrimonio y la vida de los usuarios.

"No hemos cedido, ni vamos a ceder eso es seguro, en un momento dado que si siguen esas presiones vamos a parar el servicio en todo Toluca. No debe de pasar más de ocho días, 15 días que nos tengan alguna respuesta, eso es lo que creemos que debe de suceder, no más recibimos otra demanda, vamos a parar".