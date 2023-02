La comerciante que fue abusada y obligada a decir que era de Los Zetas: pasó 7 años en prisión

Mónica Esparza siguió con su vida pese a haber vivido una tragedia al ser acusada y obligada a decir que era integrante del cártel de Los Zetas cuando entonces tenía 26 años de edad y fue “levantada” en Torreón, Coahuila, junto con su esposo por hombres armados que estaban vestidos como policías y militares, dijo. Era el 12 de febrero de 2013 y esa mañana la mujer se levantaba temprano para llevar a cabo su rutina centrada en su trabajo y su familia.

Mónica abrió un negocio de boutique y un café internet, y casi siempre estaba en compañía de sus cuatro hijas, las cuales fueron de su primer matrimonio, contó para la BBC. El día de su detención, iba a bordo de una camioneta donde iba su esposo y su hermano. De pronto se encontraron con un grupo de la policía municipal que les marcó el alto para hacer una revisión de rutina.

Uno de los uniformados se puso a hablar por la radio de una patrulla por bastante tiempo, luego regresó con ello y les dijo a los dos hombres que se tenían que ir con ellos. “Pregunté por qué, y me dijo que su jefe tenía que checar algo con ellos”. Después preguntó si Mónica y sus familiares tenían problemas con personas, ya que recibieron una llamada anónima de que hombres armados que viajaban en un carro blanco los perseguían para matarlos.

Mónica Esparza fue acusada de ser una de Los Zetas. Foto: BBC

Tortura, muerte y 7 años en prisión

Al cuestionar por qué en lugar de buscar y detener mejor a los ocupantes del vehículo descrito en vez de ellos, el policía no respondió y al final se llevaron a todos. “Entonces, los bajaron y yo me quedé en la camioneta. Por eso es que yo después pude armar un croquis para mostrar el recorrido al lugar, porque yo iba viendo todo. Una o dos horas después, vinieron a por mí”, relató Mónica siete años después de que vivió aquel episodio que se complicó cuando comenzaron las torturas:

“Llegó un policía, me golpeó, me bajó de la camioneta y me metió a esa bodega en el campo de tiro (de la Dirección de Seguridad Pública de Torreón)”.

Durante las siguientes 14 horas, Mónica, su esposo y su hermano fueron torturados, además la mujer fue abusada sexualmente por los presuntos agentes. A consecuencia de los golpes, el esposo de Mónica fue asesinado, mientras que ella fue obligada a firmar un documento del que se enteraría, confirmaba que era parte de Los Zetas.

Mónica fue declarada culpable por los delitos de secuestro y delincuencia organizada, así como también por portación de armas de uso exclusivo del Ejército. La Comisión Nacional de los Derechos Humanos se enteró del caso y aunque detectaron irregularidades en el proceso, la víctima finalmente fue liberada siete años después de vivir los ataques.

Junto con ella, su hermano también fue puesto en libertad en marzo de 2020. Pese a ello, Mónica afronta su nueva vida, pero sin olvidar la forma como su esposo murió en sus brazos, cuyo cuerpo fue cremado y solo así lo entregaron a sus familiares, además de recordar a uno de los agentes que llevaba una corona de plata en uno de sus dientes.

Heriberto Lazcano fundó a Los Zetas. Foto: Archivo

Indicó que los primeros tres años de su encierro en la cárcel fueron muy largos y difíciles. “Fueron muy tristes, lloraba mucho. No podía superar todo lo que había pasado. Estuve en muchas terapias con psicólogos. Duré mucho tiempo tomando medicamento controlado. De día dormía, ya que la noche me la pasaba llorando”, dijo y agregó:

“Muchos días ya no quería vivir. Intenté quitarme la vida”.

Finalmente Mónica reflexiona sobre el trágico suceso por el que pasó y sigue su vida en Torreón, aunque aún sin hallar a los culpables de la tortura. “No se puede olvidar eso. Solo aprendes a vivir con ello. Siempre me he preguntado muchas cosas. ¿Por qué a mí, por qué a mi familia? Porque me cambiaron la vida en un segundo, destruyeron una familia completa. A lo mejor tenía que pasar algo por eso, para saber qué tan fuerte era. No lo sé”, platicó para la BBC.

