“El Erótico”, uno de los fundadores de los Zetas que se dice venció a la muerte

A finales de enero de 2009, Gustavo González Castro alias “El Erótico”, era uno de los narcotraficates consolidados y más buscados por las autoridades de México y Estados Unidos al ser identificado como uno de los fundadores de los Zetas, conocidos por ser sanguinarios y guiados por Heriberto Lazcano Lazcano a.k.a. “El Lazca”.

Como casi todos los sicarios de los Zetas, “El Erótico” fue miembro de las fuerzas especiales del Ejército como un infante, los cuales son especialistas en los enfrentamientos cuerpo a cuerpo. Su formación comenzó en 1990 y cinco años después ascendió como cabo; sin embargo, nueve años después, en 1999, el soldado abandonó la Armada.

González Castro ahora utilizaría las armas para defender al crimen organizado al ser reclutado por Osiel Cárdenas Guillén, líder del Cártel del Golfo, quien al encontrarse en guerra con el Cártel de Juárez, optó por reclutar a sicarios, pero no a simples hombres, sino a personas preparadas en las Fuerzas Armadas.

De esa manera, los Zetas surgieron como un brazo armado del Cártel del Golfo, donde “El Lazca” y Arturo Guzmán Decena llevaban el mando del grupo, en el que Gustavo González ya figuraba en las filas. Con los Zetas, sus miembros fueron los primeros en mutilar a sus rivales y en decapitarlos para causar mayor impacto tanto a ellos, como a la opinión pública.

"El Erótico" fue un Zeta fundador. Foto: Especial

“El Erótico” llegó a tener tal poder, que incluso el Departamento del Tesoro de Estados Unidos lo sancionó dentro de la Ley de designación de cabecillas de narcóticos extranjeros, también conocida como la Ley Kingping.

Los ciudadanos y empresas de aquel país, tenían prohibido hacer cualquier operación financiera con el narco, por lo que además congeló prácticamente todos sus activos en EU.

“El Erótico” liberó a presos y buscó controlar a Michoacán

Fue a principios de la década del año 2000, cuando “El Erótico” junto con Efraín Teodoro Flores, dos de los mejores sicarios de la encisión del Cártel del Golfo, fueron convocados para ir a Michoacán para ayudar al líder del Cártel de la Familia, Carlos Rosales Mendoza en su lucha contra el Cártel del Milenio o de los Valencia.

El cuerpo de "El Lazca" también desapareció. Foto: Especial

Para enero de 2004, los de Osiel Cárdenas perpetraron una de las mayores fugas de reos en una prisión municipal. “El Erótico” fue una de las cabezas que vestido con uniforme militar y armas de alto calibre como AK-47 y AR-15, liberaron a 25 prisioneros de la cárcel de Apatzingán, entre los cuales figuraban cinco narcos de alto rango del Cártel del Golfo.

Pasarían cinco años cuando el misterio sobre Gustavo González Castro comenzó ya que se dice encontró su destino durante un enfrentamiento armado en Guadalajara, Jalisco. Según reportes de prensa de aquel año, entre las personas fallecidas se encontró el cuerpo de “El Erótico”.

No obstante, su muerte no fue confirmada, por lo que desde entonces está considerado como un prófugo y está dentro de la lista de los más buscados en México. Desde ese día no se ha vuelto a saber nada del capo quien lideró a los Zetas entre 2011 y 2012 en el estado de Tamaulipas y en Monterrey, Nuevo León.

