Ricardo Monreal busca revivir la reforma al Poder Judicial

El presidente de la Junta de Coordinación Política (Jucopo) del Senado, Ricardo Monreal Ávila, revivió la propuesta de reforma al Poder Judicial para acabar con la corrupción y nepotismo en jueces y magistrados, así como quitarle la responsabilidad al ministro de la Suprema Corte y que ya no encabece la Presidencia de la Judicatura Federal.

En entrevista con Mario Maldonado para Noticias de la Mañana en Heraldo Televisión, el líder de Morena en el Senado reveló que descongelará una iniciativa para separar el tema administrativo del jurisdiccional en el Poder Judicial, principalmente para que sea otro y no el presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación quien presida la Judicatura.

La reforma busca también modificar el mecanismo de nombramiento de ministros, para acabar con el nepotismo, corrupción y complicidades, sobre todo a nivel local.

Monreal aclaró que la reforma no es por el momento que se vive en el país por los desencuentros entre el Ejecutivo Federal y el Poder Judicial.

"Todo eso, incluso, lo estoy estudiando, y no es remoto que presente reformas en su momento, no es por la ministra Norma Piña, sino una reforma que he propuesto desde que presidía Arturo Zaldívar", dijo.