Ricardo Monreal: la separación entre Norma Piña y AMLO es deseable, su desencuentro una anécdota republicana

"A mí no me asusta, incluso ni me preocupa que haya una separación real entre los poderes", fueron las palabras con las que Ricardo Monreal, presidente de la Junta de Coordinación Política del Senado de la República, habló de los presuntos desencuentros que se dieron entre la ministra presidenta de la Suprema Corte de Justicia la Nación (SCJN), Norma Piña, y el presidente Andrés Manuel López Obrador durante la celebración del 116 aniversario de la Constitución de 1917.

En entrevista con Mario Maldonado a través de la señal de televisión de El Heraldo Media Group, el funcionario dijo que la autonomía del Poder Ejecutivo con el Poder Judicial no quiere decir que haya un desencuentro entre ambos, debido a que no debe haber una subordinación entre ellos y ambos deben permitir la colaboración.

"Lo que pasó el domingo yo lo dejaría en una anécdota republicana, en una especie de alegatos encontrados sobre la descortesía", dijo.

Dijo que respeta la división de poderes. FOTO: El Heraldo Media Group.

No le quitaba nada pararse

No obstante, dijo que la ministra no perdía nada en tener la cortesía de levantarse mientras entraba el mandatario de México al recinto, ya que esta acción no la priva como tal de autonomía o independencia. Incluso, comentó, esta acción no le habría sido una demostración de que traicionaba a sus principios.

"Yo lo hago siendo líder del Senado: llega el presidente al Senado y te paras; llega un jefe de Estado y no lo recibes sentado, lo invito a mi casa y me paro para recibirlo", dijo.

Aseguró que es necesario que Norma Piña marque la división entre los Poderes de la Unión, por lo que no se toma como una afrenta en contra de nadie que defienda su libre expresión.

Es necesaria una reforma en el Poder Judicial

El también aspirante a la Presidencia de México aseguró que es necesario hacer una reforma a la SCJN, aunque este juicio no lo hace pensando en el momento político actual, sino en un planteamiento que ha tenido presente desde hace varios años.

"Creo que debe de separarse lo administrativo de los jurisdiccional. El Consejo de la Judicatura debe ser precedido por otra persona", dijo.

Esto, comentó, ayudará a reducir la saturación de trabajo, a tener un nombramiento más ordenado de magistrados, a que la Defensoría Pública sea autónoma y no entre en cuestiones que pongan a la autoridad en el riesgo de tener un conflicto de intereses.

"No es remoto que yo presente reformas en su momento", dijo.

Acusó que México es un país en el que no hay justicia debido al nepotismo, a la corrupción y a la opacidad, pese al trabajo del Poder Judicial al que calificó de ejemplar.

Aseguró que es necesario que se brinde autonomía a la Consejería. FOTO: El Heraldo Media Group.

No apoyará al "Plan B"

Indicó que las cuatro propuestas para modificar las leyes secundarias en materia electoral que han sido tildadas como "El Plan B" se encuentran en revisión por parte de los representantes. Aseguró que la oposición le solicitó que en este proceso de discusión no se llevara a cabo en fast track, por lo que estimó que esta semana la iniciativa podría avanzar.

"Solo hay un artículo, una disposición que es la de la discusión", dijo.

Dijo que mantendrá su voto en contra de esta modificación a la norma electoral, debido a que percibe algunos vicios en la normativa que le parecen inconstitucionales y no puede apoyar la medida que busca aprobar el Movimiento de Regeneración Nacional. Destacó que hay nueve bloques de la ley los que considera que operan fuera de la ley, por lo que la Suprema Corte de Justicia de la Nación será la que determine si se debe aplicar la acción de inconstitucionalidad relacionada a este caso.

Sigue leyendo:

AMLO sobre Norma Piña en la SCJN: "Está por mí de presidenta"

Ebrard: EU no ha pedido información a México sobre el caso de Genaro García Luna