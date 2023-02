Monreal defiende a la senadora Rocío Abreu por los videos donde recibe billetes: "Es una mujer recta"

Ricardo Monreal, presidente de la Junta de Coordinación Política del Senado, aseguró que él fue el encargado de invitar a Rocío Abreu Artiñano al grupo parlamentario del Movimiento de Regeneración Nacional cuando desapareció el partido Nueva Alianza hace cuatro años. Dentro de este tiempo, comentó, la funcionaria se ha mantenido en una actitud muy correcta.

"Yo te diría que es una mujer recta, sobria, honesta, incluso austera", dijo.

El senador calificó a la funcionaria como una persona responsable, que nunca falla, es cumplida y estricta en cuanto al gasto que ejecuta en el Senado. Dijo que nunca ha solicitado nada indebido.

"Es leal a la 4T, leal al presidente de la República", dijo.

Aseguró que habló con ella para recomendarle enfrentar la coyuntura y explicar su versión de la historia. Añadió que le cree a ella, pese al video en el que supuestamente se evidencia su participación en el intercambio de varios fajos de billetes con otros funcionarios.

"Los legisladores estamos dentro de una caja de cristal. Somos muy observados y el escrutinio del pueblo está sobre nosotros", dijo.

Añadió que el partido no tiene problemas con la gobernadora de Campeche, Layda Sansores, pese a las declaraciones que esta hizo en su contra en el pasado por medio de su programa de internet El Martes del Jaguar, y dijo que espera que le vaya bien.

"Lo entendí, pero callé por prudencia porque es muy difícil lo que pasa en Morena", dijo.

Indicó que el partido requiere de unidad, aunque aceptó que puede haber algunos problemas internos. Por tal razón, dijo, no se sumará a la polémica y solamente deseará que la gobernadora siga adelante.

Confía en que la senadora explique qué fue lo que pasó.

¿Qué pasó en el video?

El pasado 6 de febrero, a través de un canal de televisión nacional se publicó un video en el que se puede ver al secretario de Educación de Campeche, Raúl Aarón Pozos Lanz, además del jefe de la oficina de la gobernadora, Armando Constantino Toledo Jamit y a Rocío Abreu intercambiando varios fajos de billetes.

El clip que dura poco más de dos minutos los muestra mientras llenan un maletín con el dinero. Esto fue señalado como una presunta práctica ilícita que se habría llevado a cabo en el inmueble de la Secretaría de Gobernación de la entidad. El clip presentado por la reportera Fátima Monterrosa fue replicado por la oposición para hacer acusaciones de soborno.

La gobernadora aseguró que no cometió ningún ilícito.

Sansores y AMLO lo desconocen

Durante la conferencia matutina del 7 de febrero, el presidente Andrés Manuel López Obrador aseguró que el audiovisual era una muestra de politiquería y aseguró que es un esfuerzo para acusar a la Cuarta Transformación de prácticas ilícitas.

“No. A mí me pueden llamar peje, pero no soy lagarto. Sí por eso he resistido. Si no, ya me hubieran hecho minilla de peje. No pueden”, sentenció el jefe del Ejecutivo Federal, dijo el mandatario.

El pasado martes, la gobernadora Layda Sansores desmintió cualquier ataque en su contra relacionado con este clip a través del Martes del Jaguar, en el cual aseguró que se trataba de un momntaje.

Las pistas que dio para esto la funcionaria fue que al clip se le borró la fecha y la hora de grabación; además de esto indicó que los gafetes que tenía el personal en el clip eran de una administración pasada y además que de haber tenido dicha evidencia, la oposición no hubiera permitido que llegara la gubernatura en las pasadas elecciones. Hasta el momento, Rocío Abreu Artiñano no ha brindado su postura con respecto a estos actos.

