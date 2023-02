VIDEO: exhiben a funcionarios de Campeche recibiendo fajos de billetes

Un par de integrantes del gabinete del gobierno del estado de Campeche presidido por Layda Sansores fueron captados en el momento que reciben fajos de dinero como presuntos actos de corrupción al recibir sobornos. La acción fue documentada en un video que fue difundido en televisión nacional. En el clip de poco más de dos minutos de duración, se observa cuando las dos personas guardan el dinero en un maletín y rápidamente emprenden su huída.

En el video se observa al actual secretario estatal de Educación Pública, Raúl Aarón Pozos Lanz, además del jefe de la oficina de la gobernadora, Armando Constantino Toledo Jamit y a Rocío Abreu Artiñano, quien es senadora del estado de Campeche. Las tres personas fueron captadas dentro de la misma oficina. Presuntamente acudieron cada uno por su cuenta.

Los metrajes fueron grabados por el circuito de vigilancia de la oficina adjunta de la Secretaría de Gobernación de Campeche, la cual está ubicada en el cuarto piso del edificio de la sede de la gubernatura estatal. A lo largo del video, los tres implicados reciben varios paquetes grandes con dinero en efectivo.

El video forma parte de una investigación realizada por la reportera Fátima Monterrosa, quien indicó que Pozos Lanz habría recibido al menos cuatro fajos de billetes de 500 pesos, que en conjunto sumarían una cantidad total aproximada de un millón de pesos, mientras que en los otros casos no se dio a conocer un monto estimado de lo recibido.

Al ser cuestionando por la reportera sobre el origen y destino de los fajos de dinero en efectivo que recibió, Raúl Pozos aseguró que se trataban de recursos destinados a las "gestiones" que hacía la gente que solicitaba apoyo.

AMLO sobre el video: "Es echar porquería"

En la Mañanera de este martes, el presidente Andrés Manuel López Obrador indicó que la exhibición del video es otro intento por querer desprestigiar el trabajo de la Cuarta Transformación: “Hay desde luego mucho interés en querer igualarnos. Es echar porquería al ventilador. Es decir ‘todos son iguales’.

Eso ya lo hemos padecido y más cuando hay escándalos de corrupción en el bloque conservador”, dijo el mandatario, quien agregó: “No. A mí me pueden llamar peje, pero no soy lagarto. Sí por eso he resistido. Si no, ya me hubieran hecho minilla de peje. No pueden”, sentenció el jefe del Ejecutivo Federal.

La percepción sobre la corrupción sigue alto

De acuerdo con cifras de la reciente Encuesta Nacional de Calidad e Impacto Gubernamental (ENCIG) del INEGI en 2021, la percepción de la gente en México sigue alta respecto a actos de corrupción en los gobiernos, a pesar de haber disminuido 0.7 por ciento con respecto al último reporte elaborado en 2019; por lo que la cifra se quedó en que el 86.3 por ciento de las personas encuestadas.

Uno de los casos de corrupción recientes y más sonados en el país fue el tema de la empresa brasileña Odebrecht quien entregó pagos millonarios al entonces titular de Petróleos Mexicanos (Pemex), Emilio Lozoya. El proceso penal que aún sigue en marcha, fue denunciado ante la Fiscalía General de la República (FGR). Según el exdirector, hay tres ex presidentes de México involucrados en el caso.

Durante sus comparecencias, Lozoya señala a los expresidentes Enrique Peña Nieto, Felipe Calderón Hinojosa y Carlos Salinas de Gortari quien tuvo su administración de 1988 a 1994, de participar directamente en la cadena de sobornos y entrega irregular de contratos a la constructora brasileña.

