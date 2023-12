Aprueban en Comisiones, ratificación de Ernestina Godoy como titular de la FGJCDMX

La Comisión de Administración y Procuración de Justicia del Congreso de la Ciudad de México aprobó el dictamen en sentido positivo en el que se ratifica a Ernestina Godoy Ramos como titular de la Fiscalía General de Justicia capitalina, por una periodo de cuatro años, a partir del 10 de enero del 2024 al 9 de enero del 2028.

Esto fue avalado por 9 votos a favor de Morena y la Asociación Izquierda Liberal, así como 5 en contra del PAN y PRI; por lo que se prevé que sea el próximo 13 de diciembre la discusión del mismo ante el pleno.

En sesión extraordinaria virtual, el presidente de esta comisión, Octavio Rivero negó que el documento estuviera “hecho con las patas” como lo mencionaron algunos legisladores panistas, y apuntó que se realizó un análisis técnico donde se integraron las opiniones positivas y negativas de los ciudadanos.

Respondió que la oposición no tiene argumentos para debatir contra el dictamen elaborado; “también decir que no solamente es un tema particular de un servidor sino que hubo el tiempo para recibir las observaciones, no las recibimos muchos ni siquiera enviaron sus cédulas, muchos no recibimos tampoco sus solicitudes para verificar las opiniones, ya se verá en su momento toda esta parte”.

Oposición critica opacidad

“Sí quería comentar esto porque se ha estado comentando a todo el tiempo lo que se está tratando de hacer es tratar de demeritar un trabajo que se ha hecho con mucha pulcritud y con mucha consistencia y no lo vamos a permitir, por supuesto que no lo vamos a permitir”, manifestó.

Al hacer uso de la voz, el diputado del PAN, Aníbal Cañez explico que hay deficiencias en el dictamen como que el proceso no fue abierto sino que se llevo a cabo en toda la opacidad posible.

Dijo que es ser ingenuo creer que en seis días se recibieran 66 mil opiniones a favor de Godoy Ramos, “fue un proceso a modo de la actual fiscal”.

“Incapacidad de esta comisión para hacer el dictamen en tiempo y forma, esto basándoselas en los tiempos que Morena votó, y el argumento que dieron para retrasar dictamen es que debían analizar un cumulo de expresiones a favor de la fiscal. Lo único que se hizo fue un copy paste de la información enviado por el Consejo Judicial Ciudadana, la opinión del jefe de gobierno y en ningún momento se hace un análisis crítica para llegar a la ratificación”, dejó en claro.

Proceso exitoso

En tanto, el coordinador de la Asociación Parlamentaria Ciudadana, Royfid Torres dijo que este pudo ser un proceso exitoso con el acompañamiento de los ciudadanos y en el que predominará la transparencia, no obstante, refirió el proceso ha sido lamentable.

Mientras que, el coordinador del PRI, Ernesto Alarcón dijo que el Consejo Judicial Ciudadano y la propia comisión dejaron fuera el víctimas que no han recibido justicia por parte de la Fiscalía capitalina.

La vicecoordinsdora del PAN, Luisa Gutiérrez, sostuvo que se armó todo un circo en este tema, pues incluso se pintaron bardas a favor de esta ratificación, y lamentó el trato que reciben las víctimas, como ella en la Fiscalía.

Por su parte, el coordinador de la Asociación Parlamentaria Izquierda Liberal, Jorge Gaviño, manifestó que los panistas en la I Legislatura aprobaron cambios a la Constitución local y a la Ley Orgánica de la Fiscalía para darle forma a este proceso de ratificación, y reprochó que en ese momento no vieron nada extraño sobre lo que ahora les duele.

Trae un sinfín de intervenciones, la vicecooridnara de Morena, Guadalupe Morales Rubio dijo que el PAN busca dilatar el tema, y evitar que se siga investigando sobre el denominado Cártel Inmobiliario de a Benito Juárez.

Para la ratificación de Godoy se requieren 44 votos en el pleno, actualmente Morena solo cuenta con 39, por lo que continúan en diálogo con las fuerzas políticas para lograr sacar adelante esto.

