Ernestina Godoy: "La ratificación es un proceso constitucional y democrático"

“Estoy lista para continuar la transformación de esta institución que es pilar en el desarrollo de la paz pública”, afirmó la titular de la Fiscalía General de Justicia de la ciudad de México (FGJCDMX), Ernestina Godoy, quien busca ser ratificada en su cargo por un periodo de cuatro años más.

Lo anterior, dijo pese a que “una pequeña minoría” busque a toda costa evitar su aspiración bajo la acusación de “persecución política”, y llamó a evitar “utilizar a las víctimas para encubrir la corrupción de destacadas personalidades, sobre todo del Partido Acción Nacional”; “la corrupción no es un derecho que deba ser protegido y resguardado por las instituciones del Estado”.

“Queridos diputados y diputadas, he participado en este proceso de ratificación con el conocimiento, yo también ya lo sabía, de que hay un grupo que quiere impunidad, y por ello, han instruido mí no ratificación. Participo con firmeza en mis principios, porque no habrá que negociar la justicia”, apuntó.

Expresó que “todo este proceso ha implicado la búsqueda de consensos y mayorías" Créditos: Especial

Soy institucional

Durante su entrevista ante la Comisión de Administración y Procuración de Justicia del Congreso capitalino, la funcionaria local puntualizó que seguirá su camino “de la mano de las personas, de los colectivos, de la crítica y de las propuestas que sabemos recibir y atender”.

Refirió que “soy institucional y lo seré hasta el final de este largo y difícil proceso”, pues reconoció que la capital es el único lugar en donde el nombramiento y ratificación de la persona titular de la Fiscalía General local “reúne tan altos estándares de control, democracia y participación”.

Expresó que “todo este proceso ha implicado la búsqueda de consensos y mayorías, así como la participación amplia de la sociedad”, y muestra de ello es que tiene el consenso favorable de cuatro de las cinco partes involucradas en el proceso: el Consejo Judicial Ciudadano, el Consejo Ciudadano de la Fiscalía, de la ciudadanía en general y del titular del Ejecutivo.

Reconoció que los representantes del pueblo que están en el órgano legislativo, es decir, la bancada de Morena no ha podido lograr un consenso con una “pequeña minoría”, integrada por PAN-PRI-PRD, ha dejado de lado la opinión ciudadana, así como la opinión de las víctimas recabada por las instancias que llevan el proceso.

Sin consenso con pequeñas minorías

Explicó que “esta pequeña minoría sólo se mira a sí misma y a sus intereses”, pues dijo “seamos claros, la falta de acuerdo deviene de la implementación de la política criminal en materia de combate a la corrupción, lo que algunos llaman cínicamente persecución política”.

“Es necesario recordarles que el combate a la corrupción es un mandato constitucional irrenunciable e impostergable. No vamos a dar marcha atrás”, apuntó.

Reafirmo mi compromiso social de luchar para que nadie que cometa una injusticia Créditos: Especial

Manifestó que tiene la confianza que los legisladores la ratificarán porque tienen alturas de mira y dejarán de lado los “intereses personales, políticos para anteponer el interés público y escuchar lo que se ha resultado en más de cincuenta mil personas que se han manifestado” a favor de ella.

“Estamos listos para un nuevo mandato. Sé que el bien siempre prevalecerá frente al mal. Estamos convencidos de que los cambios que hemos impulsado han permitido dar justicia en lo concreto, a muchas, a miles de víctimas, y a sus familias. Reafirmo mi compromiso social de luchar para que nadie que cometa una injusticia quede sin una atención integral para que la justicia se vuelva costumbre y que en esta ciudad no haya impunidad. Que se haga realidad lo que decimos todo el tiempo desde la fiscalía, al margen de la ley nada, y por encima de la ley nadie. Estoy en sus manos”, sentenció.

Recordó que al asumir la FGJCDMX, la capital y el país estaban en la cima en materia de delitos violentos, en particular para las mujeres, a quienes “se nos negaba el acceso a la justicia, se invisibilizaban los delitos y se revictimizaban a las víctimas”.

Expresó que “por decirlo suavemente, para cuidar la estadística abandonaron a la gente, preferían dejar libres y sin cargo alguno a feminicidas, que registrar estos delitos e investigarlos; se desalentaba la denuncia, reclasificaban delitos para no investigarlos y fabricaban culpables”.

“Se negaba la existencia de fenómenos criminales complejos o la presencia de grupos delincuenciales. Se cerraban los ojos como si ellos sirvieran para combatirlos. Esa negación y omisión generó su fortalecimiento, el establecimiento de gobernanzas criminales en zonas de la ciudad y el crecimiento de la violencia. No se procuraba justicia. El saldo de esos seis años fue desastroso para nuestra gran ciudad. Nuestra institución se encontraba atrapada en el pasado, anclada a viejas prácticas e inercias que la apartaban del cumplimiento de su deber”, refirió.

Un camino de lucha por la justicia

Por ello, aclaró que “no puedo darme el lujo de fallar a quienes por convicción desde hace cuatro décadas hemos andado el camino de lucha por la justicia”, y de igual forma se reconoce “como parte del poder político que no se corrompe al pensarse más importante que la comunidad que le da sentido y origen al mandato del que venimos”.

Dijo que “estoy convencida de que los cambios que hemos impulsado han permitido dar justicia a muchas víctimas y a sus familias”.

En un mensaje de bienvenida previo al mensaje de Godoy Ramos, el presidente de la Comisión mencionada, Octavio Rivero señaló que el proceso de ratificación ha sido complejo, pero en todo momento ha actuado conforme a la ley, incluso, dijo que “en ningún momento ha fallado a los principios de transparencia, la máxima objetividad e imparcialidad”.

Finalmente apuntó que para que la Fiscalía capitalina sea un órgano autónomo “debe estar por encima de las luchas políticas u intereses partidarios”, pues solo así se garantiza un nombramiento superior.

