Víctimas de delitos exigen al Congreso capitalino la ratificación de Ernestina Godoy

Desde el Congreso de la Ciudad de México, familiares y víctimas de delitos expusieron sus testimonios en torno al éxito y al avance que han tenido sus carpetas de investigación durante la administración de la Fiscal General de Justicia capitalina, Ernestina Godoy Ramos, en materia de feminicidios, desaparición de personas, despojos, violación y discriminación laboral, entre otros.

Acompañados de las diputadas locales de Morena, Martha Ávila Ventura y Nancy Núñez Reséndiz, las víctimas, cinco en total, de viva voz narraron sus vivencias para tener acceso a su derecho a la justicia y la forma en que fueron atendidas por el personal de la FGJCDMX, en las audiencias ciudadanas “Tu Fiscal en tu Alcaldía”, para desempolvar carpetas de investigación que durante muchos años estuvieron guardadas en los archivos de la dependencia.

Las víctimas María del Carmen Gallardo Volante, Brenda Gil, Máximo César Romero, Norma Murillo y Magdalena Castillo agradecieron el apoyo brindado por la Fiscal Ernestina Godoy para escuchar sus demandas de justicia y que hoy tiene en las cárceles de la Ciudad de México a delincuentes que causaron dolor a las familias y daño a su patrimonio.

Norma Murillo Bedolla, integrante del Colectivo Voces de la Ausencia, narró que el 19 de julio su hija Norma Valeria Jiménez Murillo fue asesinada por el que era su novio; “La busqué y cuando llegué con la Fiscal (Ernestina Godoy), ella me hizo la promesa de que me iba a hacer justicia”, señaló.

“El asesino de mi hija hoy se encuentra en prisión cumpliendo una sentencia de 45 años por feminicidio, él era un ex policía. La fiscal siempre ha apoyado a Voces de la Ausencia, he visto cómo han encontrado a niñas desaparecidas, he visto como han detenido a los asesinos de nuestras hijas, sin ella no hubiera habido justicia, porque el asesino de mi hija estaba trabajando en el Estado de México como policía y ella mandó a sus agentes a detenerlo”, afirmó.

Por su parte, María del Carmen Gallardo Volante, recordó que su hija Guadalupe Pamela Gallardo Volante desapareció en la Ciudad de México en el 2017, año en que no pudimos encontrar la justicia.

“Cuando entró la fiscal Godoy sentimos que empezamos a avanzar para tener mesas de trabajo para tratar de encontrar a mi hija junto con otros compañeros que también tienen a familiares desaparecidos. Qué hemos recibido de la Fiscal? Hemos tenido que ella protegió mi vida, porque fui objeto de dos atentados, protegió a mis hijos”, comentó.

“Nosotros no somos carpetas, nosotros no somos partidos, nosotros somos madres buscadoras que seguimos buscando a nuestras hijas. No somos carpetas, somos familias rotas”, anotó.

A su vez, Máximo César Romero comentó que, junto con su hermano César, fue objeto de un despojo de un terreno por parte de un grupo delincuencia de aproximadamente 20 personas, dentro de los que se encuentran abogados, familiares y gente que se prestó para el despojo.

“Tuvimos la fortuna de platicar de manera presencial con la Fiscal Ernestina Godoy en una audiencia ciudadana en Iztapalapa. A partir de entonces nuestra carpeta empezó a avanzar de una manera contundente para hacerse justicia. Nuestra carpeta estaba abandonada en Iztapalapa”, precisó.

Magdalena Castillo Bolaños dijo que su carpeta de investigación sobre despojo está en proceso de resolución. “Vengo a apoyar a la Fiscal porque yo soy un testimonio del trabajo que hace como Fiscal.

“Ella me orientó, protegió y encaminó mi carpeta de investigación por despojo en contra de dos hermanos, Félix Castillo Bolaños y Leobardo Castillo Bolaños, así como de un sobrino Félix Castillo Domenzaín. El proceso inició en el 2020 y la carpeta estaba abandonado, no le hacían caso, en cuando me presenté a su programa, la Fiscalía en tu Colonia, me dio todo el apoyo y está en proceso de resolución”, comentó.

La víctima Brenda Gil, del Colectivo Voces Ausentes, agradeció a Ernestina Godoy por atender el caso del feminicidio cometido en contra de una de sus primas, la cual fue golpeada y calcinada por su pareja en el 2018 a pocos días de que ella llegó a la fiscala.

“La buscamos y después de dos años logró capturar al feminicida y ahora cumple una sentencia de más de 70 años”, señaló.

Asimismo, Brenda Gil narró que ella en el 2021 fue víctima de violación y al presentar la denuncia, de manera inmediata la Fiscal llamó a los testigos a declarar y empiezan las investigaciones para girar una orden de aprehensión contra ese sujeto. “En cinco meses logra que este sujeto sea aprehendido y hoy estemos en este proceso de juicio en el Reclusorio Oriente”, aseveró.

En su participación, la víctima denunció que está siendo violentada en su trabajo, “soy policía de la Ciudad de México. Mi jefa directa me tacha de estar mal de mis facultades, que soy un peligro para la corporación por el simple hecho de haber sido violada y estar pidiendo la atención. Hasta ahí ha llegado la fiscal”, dijo.

En la conferencia de prensa, la coordinadora morenista en el Congreso capitalino, Martha Ávila Ventura, agradeció la presencia de las víctimas que “tienen una historia y experiencia distinta que nos quieren compartir. Han venido el día de hoy porque es muy importante que ellas y ellos quieren de viva voz expresen sus vivencias y sentir respecto a la búsqueda de justicia particularmente en lo que hace a la Fiscalía General de la Ciudad”.

“Por nuestra parte, agregó, hemos pensado mucho esta reunión y queremos ser respetuosos de estas voces porque no pretendemos apropiarnos de los reclamos, del sufrimiento que lamentablemente han tenido las personas al ser víctimas de la comisión de un delito”.

En su mensaje, criticó a la derecha panista que se ha apropiado de manera abusiva y ventajosa del sufrimiento de las víctimas con fines políticos y electorales y además ataques personales a la fiscalía.

“Es notorio su afán de revancha en contra de la Fiscal porque ha hecho un extraordinario trabajo para la disminución del índice delictivo y particularmente para documentar con gran profesionalismo y rigor jurídico y científico las investigaciones en contra de la corrupción inmobiliaria, particularmente este hecho se ha convertido en una afrenta personal para los políticos corruptos del PAN implicados directa e indirectamente en esta red delincuencial”, aseguró.

La legisladora Nancy Núñez Reséndiz comentó que “el día de hoy recibimos en este Congreso de la Ciudad de México a varias vecinas y vecinos que han sido víctimas de algún delito y que afortunadamente en esta Ciudad se ha garantizado su derecho de acceso a la justicia”.

Señaló que “seguiremos pugnando porque la fiscal, que ha tenido éxito, sea ratificada. Hemos visto que en estos días se usa de manera dolosa a las víctimas, pero hoy queremos darle la voz a ellas, que ellas nos cuenten los casos que han permitido que tengan acceso a la justicia”, dijo.

En el acto estuvieron presentes las víctimas Luis Carlos Gamboa, Elsa María del Pilar, Yolanda Arango, María Dolores, Magdalena Castillo Bolaños, César Romero, Héctor Longoria, Brenda Georgina Espinosa y Alizul Sulem Delgadillo, entre otros.