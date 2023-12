Adolescentes filman maltrato animal; lanzan a un perrito desde barranco en Michoacán

En redes sociales se volvió viral la agresión de dos adolescentes contra un perrito. Los hechos ocurrieron en el municipio de Peribán, en Michoacán y fueron documentados por los jóvenes, quienes filmaron en video la tortura contra el can. El clip fue compartido por organizaciones en defensa de los animales, quienes exhibieron el comportamiento de los agresores y exigieron a las autoridades que el caso sea investigado y haya una sanción para los involucrados.

Las imágenes muestran a dos jóvenes - quienes viajaban en una motocicleta- cargando a un perrito. Los agresores llevaron al animal hasta un puente y posteriormente lo soltaron, sin importar la altura a la que se encontraban. Segundos después, los adolescentes mostraron que el animal consiguió sobrevivir a la caída, por lo que uno de ellos comenzó a dispararle con una pistola de dardos, esto con la intención de provocarle más sufrimiento al can.

Hasta ahora, no está claro si el

sobrevivió a la

, pero en el video se observa que el can no murió como consecuencia de la caída. De igual manera, se desconoce si el animal fue auxiliado o quedó abandonado en el barranco. La identidad de los agresores no se ha dado a conocer, pero algunos

señalan que los jóvenes serían originarios de la comunidad de Plan de Ayala.