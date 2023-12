Justicia para Abby: mujer denuncia que su exnovio asesinó a su perrita por despecho

Una mujer, originaria de Colombia, denunció - por medio de un comunicado en redes sociales - a su expareja, a quien acusa por presuntamente haber asesinado a una perrita que ambos compartían. De acuerdo con la publicación, el sujeto había estado intentado regresar con su exnovia, pero ante la negativa de ella, optó por raptar a Abby (la mascota de los dos) y asesinarla.

Según la denuncia, los hechos ocurrieron en la ciudad de Pasto, en Colombia. La mujer, quien aseguró llamarse Diana, dio a conocer que el suceso violento se presentó el pasado 13 de diciembre. Aparentemente, el agresor, identificado como Francisco V.B, llegó al domicilio de la víctima y arremetió a golpes contra la perrita, quien se encontraba sola dentro de la vivienda.

Sigue leyendo:

VIDEO | Caen seis por maltrato animal en Tlalnepantla

Barbie Torera: la famosa muñeca que promovía el maltrato animal y dividió opiniones

El agresor presuntamente es un médico forense. Foto: especial.

¿Qué le pasó a Abby, la perrita asesinada a golpes?

La perrita recibió fuertes golpes en la cabeza y el cuerpo, mismos que le ocasionaron un traumatismo craneoencefálico. Pese a que Francisco llevó a la mascota al veterinario, los especialistas no pudieron hacer nada para salvarle la vida y fue declarada muerta. Diana llegó al consultorio veterinario y, según su testimonio, confrontó al agresor, quien se tornó violento contra ella y la amenazó en repetidas ocasiones.

Ahora, Diana decidió romper el silencio y contar lo que ocurrió con su perrita ya que teme por su integridad. "Es crucial subrayar que las acciones de este individuo revelan su clara intención de afectar no solo la vida de mi perrita sino también mi integridad emocional. La violencia física y la agresión verbal perpetradas no solo tuvieron como blanco a mi perrita Abby sino que también se dirigieron directamente hacia mi bienestar emocional. Como resultado de este traumático incidente, actualmente me encuentro en un estado de depresión y estrés postraumático, enfrentando las secuelas emocionales derivadas de la brutalidad y la intimidación sufridas por este sujeto", se lee en el comunicado.

Diana compartió su denuncia en redes sociales. Foto: captura de pantalla.

Internautas piden justicia para Abby

En redes sociales el caso de maltrato también ganó popularidad y decenas de internautas se han unido a la dueña de Abby para pedir justicia en su nombre y que los hechos violentos no queden impunes. Las fotografías de la mascota circulan en diversas plataformas sociales y han llegado a distintas partes del mundo.

No obstante, hasta ahora, se desconoce si la dueña de Abby denunció al agresor de su perrita. Se espera que en los próximos días las autoridades brinden mayor información sobre los hechos.