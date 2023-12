Actores, periodistas y políticos lamentan el fallecimiento de Cristina Pacheco

El día de hoy, 21 de diciembre, murió la periodista, conductora y ensayista, Cristina Pacheco, este hecho lo confirmó su hija Laura Emilia Pacheco por medio de su cuenta de Facebook en donde expresó que: “Con hondo dolor mi hermana Cecilia y yo participamos el fallecimiento de nuestra adorada madre CRISTINA PACHECO”.

Al conocer la noticia, el mundo de las letras y el entretenimiento en México reaccionaron ante el deceso de una de las periodistas más reconocidas del país.

El Canal Once lugar que fue la casa de Cristina Pacheco durante muchos años con su legendario programa “Aquí Nos Tocó Vivir” le dice adiós a su más icónica conductora con este mensaje:

"Con profunda tristeza informamos la partida de nuestra querida Cristina Pacheco. Una eminencia en el periodismo y una gran persona. Todos los colaboradores del Once nos unimos a esta triste pérdida. Ha dejado en nuestra televisora un legado inolvidable. Gracias, por cada enseñanza" escribieron en su cuenta de X.

Sigue leyendo:

Muere Cristina Pacheco a los 82 años de edad

Cristina Pacheco: ¿de qué murió la icónica conductora del Canal Once?

La despedida del Canal Once a Cristian Pacheco. FOTO: X / @CANALONCE

El periodista y presidente presidente del Sistema Público de Radiodifusión del Estado Mexicano (SPR), Jenaro Villamil, también externó su sentir ante el sensible fallecimiento de la cronista, a quien resalta como un periodista única, amable, gentil y menciona que sus programas marcaron época en los medios públicos mexicanos.

La profunda despedida de Carlos Brito, director de canal Once a Christina Pacheco

Otro que también hizo saber su sentir en la red social de X (antes Twitter), fue Carlos Brito, quien señala que recordará con profundo dolor a Cristina Pacheco, a quien le agradeció por enaltecer el Canal Once y entregar su vida. Asimismo indicó que se quedó esperando esa cena pendiente y ese caluroso abrazo, el cual no la presentadora ya no le pudo dar físicamente pero que lo tendrá en su corazón toda la vida.

La Secretaría de Cultura lamentó el fallecimiento de la periodista

Por medio de sus redes sociales la Secretaría de Cultura del Gobierno de México, externó sus condolencias ante el fallecimiento de la ensayista, en la publicación que realizó, enalteció la trayectoria que tuvo como escritora, junto con su incursión en los medios de comunicación, destacando que todas sus obras serán recordadas en la memoria de de los y las mexicanos.