Vacuna Pfizer: ¿contra cuáles variantes de Covid-19 te protege?

La vacuna Pfizer ya salió a la venta en cualquier farmacia del país, luego de que la Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios (Cofepris) aprobó el análisis y la evaluación sobre el desempeño clínico de la vacunas, ante ello, la farmacéutica detalló la actualización que tiene la carga del activo que ya llegó a México.

Desde el pasado 15 de diciembre el laboratorio neoyorquino envió el primer paquete con las dosis del reactivo que ayuda a combatir al virus SARS-Cov-2, así como a sus variantes, misma que desde este miércoles 20 de diciembre puede adquirirse en tres de las principales cadenas de farmacias en el país.

Sigue leyendo:

Vacuna Covid-19: lista de farmacias donde puedes adquirir el fármaco de Pfizer en México

Llega a México el primer cargamento de vacunas Pfizer contra el COVID-19, ¿cuándo podrá aplicarse?

La vacuna Pfizer ya puede aplicarse en las farmacias. Foto: Archivo

Vacuna Pfizer: contra cuáles variantes de Covid-19 actúa

A través de un comunicado, Pfizer informó que las dosis de su reactivo contra el Covid-19 corresponde a la vacuna Comirnaty, ARNm monovalente, la cual contiene la actualización de los datos de la reciente variante estacional Ómicron XBB.1.5, misma que fue elaborada con base en la recomendación de la Organización Mundial de la Salud (OMS), resaltó el laboratorio.

La vacuna Comirnaty, ARNm está compuesta por tozinamerán, la cual es una molécula de ARN mensajero monocatenario con caperuza en el extremo 5’, que fue producido mediante transcripción in vitro acelular a partir de moldes de ADN correspondientes, de acuerdo con un análisis realizado por el Consejo Interterritorial del Sistema Nacional de Salud de España.

De acuerdo con el análisis, la vacuna de Pfizer al no tener virus vivos ni genoma completo, lo que hace que la vacuna que llegó a México no tiene capacidad replicativa y no pueden producir la enfermedad, resaltaron las autoridades de salud españolas. La vacuna de Pfizer es intramuscular, es decir, se aplica con una inyección y en este caso se debe aplicar pasando 3 meses después de haberse administrado una dosis o desde la última vez que se tuvo el contagio.

La vacuna de Pfizer actualizada se aplica a personas desde los 5 años de edad. Foto: Archivo

Al respecto, Yéssika Moreno, directora de Asuntos Médicos de Pfizer en América Latina, aseguró que la vacuna es la más actualizada contra los sublinajes de la variante Ómicron que incluyen: “XBB.1.5. Y XBB.1.3. que son los que están circulando mayormente a nivel mundial”, indicó en entrevista para Telefórmula, y agregó:

“Es la vacuna que se indica se aplique en este momento ante las variantes actualizadas, es para mayores de 6 meses de edad; sin embargo, para este momento la que tendremos disponible está para mayores de 5 años”, acotó Yéssika Moreno.

Asimismo señaló que en el momento que las personas acudan a las farmacias para aplicarse la vacuna, deberán decir a los aplicantes de la dosis la edad de los pacientes, “la persona de la farmacia utilizará la presentación indicada de acuerdo a la edad del paciente”, dijo.