El éxito de "Caballo Dorado" es eterno, no es nada extraño que sus canciones se escuchen a lo largo de los años a través de fiestas, bodas y XV años. Ahora, con su éxito "Payaso de Rodeo" la Ciudad de México busca encabezar una actividad lúdica en uno de los recintos más emblemáticos de la CDMX.

Las acciones formarán parte del Festival de Cierre del programa "Pilares", en la actividad podrán participar todas las familias e interesados en general. Es momento de desempolvar tus botas, ponerte tu sombrero y salir a la pista para relucir los mejores pasos del condado.

La historia de este clásico mexicano nos lleva hasta el año de 1995, cuando la agrupación "Caballo Dorado" lanzó su producción titulada "Carretera 54", donde se incluyeron canciones como "No rompas más" y "Payaso de Rodeo", ambas eran versiones al español de "Achy Breaky Heart” y “Don’t tell my heart”, de Billy Ray Cyrus y The Marcy Brothers respectivamente.

El grupo lanzó su éxito en 1995, eran covers de EU

Foto: Facebook

Cuándo y dónde será el megabaile en CDMX

La cita para todos los bailadores y bailadoras será en la plancha del Monumento a la Revolución, ubicado en la alcaldía Cuauhtémoc. La fecha es este próximo 9 de diciembre. Si quieres participar de manera más formal en la actividad debes acudir a un plantel de Pilares y ensayar la coreografía.

La hora estimada para el mega baile es a las 17:00 horas, por lo que se recomienda que los participantes arriben con anticipación para encontrar a su bloque. De acuerdo con los organizadores, se calcula que haya una participación de más de 2 mil personas en el recinto.

La construcción de una red de Puntos de Innovación, Libertad, Arte, Educación y Saberes (PILARES) es una estrategia de actuación integral que busca fortalecer el tejido social en las comunidades más vulnerables de la Ciudad de México.