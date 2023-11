El presidente Andrés Manuel López Obrador reconoció el nombramiento de Omar Fayad, luego de haberse aprobado que sea el nuevo embajador de México en Noruega. Destacó el apoyo que tuvo por parte del exgobernador de Hidalgo cuando fue la tragedia de Tlahuelilpan, además de que consideró que la política sí puede estar por encima de la carrera diplomática.

“Llegué en la noche a Tlahuelilpan y era dolorosísimo, por ese incendio que le costó la vida a muchísima gente. Y llegué y ya estaba ahí Omar, y no se despegó, no se despegó”, expresó. -¿Usted compra voluntarios con embajadas y consulados?, se le cuestionó a lo que respondió que no caería en provocacioones.

AMLO y Omar Fayad tras la tragedia en Tlahuelilpan. Foto: Cuartoscuro

Sigue leyendo:

Julio Menchaca: " Reunión entre Omar Fayad y AMLO no interfiere en investigación por posibles desvíos"

Omar Fayad pide apoyar a AMLO en la reconstrucción del país tras la pandemia

-”No voy a caer en provocaciones, no, no, no. Estoy hablando, estoy explicando por qué, por eso, por eso, porque a mí me impacta mucho eso por la cuestión humana, independientemente de cualquier cosa, eso nunca voy a dejar de agradecer”, acotó.

¿Por qué AMLO dice estar comprometido con Fayad?

En ese sentido, López Obrador recordó que con Omar Fayad tiene un compromiso con él tras haberlo visto comprometido en los momentos más complicados que sufrieron los habitantes de Hidalgo en los últimos años.

Omar Fayad renunció al PRI antes de ser nombrado embajador. Foto: Archivo

“Bien, muy bien lo de Omar, por que lo propuse, tengo con Omar un compromiso. Miren si me dicen, después de la pandemia cuál es el momento que he enfrentado, es lo de Tlahuelilpan, Hidalgo, cuando por el huachicol… eso nunca voy a dejar de agradecer, cada quien tiene su manera de sentir, quien sirve quien no sirve, pero para mi esos momentos de humanismo son fundamentales”, resaltó.

El presidente dijo que Omar Fayad tiene una actitud humana, además de que no influyó en la elección en Hidalgo como lo hicieron otros gobernadores. “El que tiene un acto de congruencia y de dignidad merece ser reconocido, un acto”, expresó.

Manifestó que los ex gobernadores son servidores públicos que van a representar a México “¿cuál es el problema? Hasta ahora ninguno del servicio exterior ha traicionado a México o ha hablado mal de México y hay embajadores, cónsules que han hecho trabajos excepcionales”.