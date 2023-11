Nahuales, entre el mito y el imaginario popular construyen la historia del Estado de México

Imagínate ir caminando por la calle y que de repente sientas la presencia de alguien que te está siguiendo con insistencia. No obstante, al momento de voltear lo único que ves es un perro color negro que al notar tu temor te comienza a perseguir y deja de hacerlo sólo hasta llegar al frente de una iglesia. Eso es lo que le pasó a un hombre en San Salvador Atenco en el Estado de México (Edomex), quien está seguro que lo que presenció fue un nahual.

Pero espera, ¿en verdad hay personas que se pueden convertir en perros, caballos o burros?, ¿los nahuales son un mito o forman parte de la realidad?, ¿qué tan ciertos con los videos que de pronto nos aparecen en internet? En El Heraldo Digital nos dimos a la tarea de investigar y entrevistamos a Ernesto Sánchez, dirigente del proyecto "Texcoco en el tiempo" y quien, por años ha documentado los avistamientos de nahuales en zonas como Texcoco y sus alrededores. Te contamos.

Es importante partir de que la palabra "nahual" se deriva de nahualli que, en náhuatl, significa “oculto". Sin embargo, de acuerdo con Ernesto Sánchez, el concepto de los "nahuales" se ha ido modificando con el paso del tiempo. De hecho, ha cambiado tanto que en un principio se llegaron a considerar personas sabias que tenían determinadas habilidades, entre las que destacaba su capacidad para convertirse en animales.

Y aunque hasta en la actualidad los nahuales se siguen considerando como seres que se transforman en algún animal o incluso, en varios animales, ahora en lugar de denominarlos "sabios", suelen ser catalogados como entes malignos o destructores que pueden acecharnos.

Si tú como nosotros, aún tienes dudas sobre si los nahuales son parte de la realidad o únicamente son los mitos de nuestra cultura, es importante que sepas que prácticamente depende de la lupa con que se observe. Por ejemplo, de acuerdo con Ernesto Sánchez, en Texcoco existen determinados poblados en los que los nahuales realmente forman parte de la cotidianidad de sus habitantes.

Y ojo, lo anterior no quiere decir que necesariamente los consideren seres sobrenaturales. De hecho, los tienen tan normalizados que incluso los llegan a ver en personajes que juegan un papel importante en su comunidad tal y como lo es el sacerdote de la iglesia o el campanario que anuncia las misas todos los domingos.

"Para ellos no es una leyenda, para ellos no son mitos, para ellos no son historias. Consideran seriamente que existen esos seres, pero no como algo tan sobrenatural", explicó Ernesto Sánchez.