Con la cercanía del Día de Muertos, cientos de estudiantes de todo el país se cuestionan si habrá puente en las escuelas de educación básica. Aunque el calendario oficial de la Secretaría de Educación Pública (SEP) estipula que las clases quedarán suspendidas de forma oficial el día 2 de noviembre, algunas entidades, como el Estado de México, han decidido darle a los pequeños un mega puente para esta semana.

En este contexto, la gobernadora del Estado de México, Delfina Gómez, anunció que autorizó más días de descanso para los estudiantes, por lo que decidió suspender las actividades académicas los días miércoles 1 y el viernes 3 de noviembre. De esta manera, los alumnos no tendrán clases desde el 30 de octubre y hasta el próximo 6 de noviembre.

Delfina Gómez autorizó más días de descanso. Foto: Cuartoscuro.

¿Cuándo será el próximo mega puente para los estudiantes?

Cabe mencionar que la resolución se logró tras un acuerdo entre el Sindicato de Maestros al Servicio del Estado de México (SMSEM) y el gobierno estatal. Además, 11 días después, los alumnos de educación básica tendrán otro mega puente, esto con motivo del aniversario de la Revolución Mexicana.

En el Estado de México, los menores no tendrán clases el 17 de noviembre debido a que se realizará una descargar administrativa. Además, aunque no es oficial, algunas escuelas plantean la suspensión de clases para el jueves 16, esto para que se haga una “reflexión de días conmemorativos”. Posteriormente, el 20 de noviembre no hay clases por el aniversario de la Revolución Mexicana, por lo que los menores tendrán un mega puente.

El 20 de noviembre no hay clases. Foto: Cuartoscuro.

¿Es puente oficial el 1 y 2 de noviembre para los estudiantes?

Para el resto del país, la Secretaría de Educación Pública (SEP) anunció que los estudiantes, de todos los niveles educativos, no irán a clases el 2 de noviembre, con motivo del Día de Muertos. En cuanto al 1 de noviembre, los alumnos sí tendrán que presentarse en la escuela y tomar clases como habitualmente, aunque este día suelen realizarse actividades como festivales, exposiciones, concursos de calaveritas, o simplemente la colocación del altar para los difuntos.

El próximo puente para los estudiantes será por el aniversario de la Revolución Mexicana del 20 de noviembre. Según la SEP, los alumnos de preescolar, primaria y secundaria saldrán de sus clases el 16 de noviembre y volverán a la escuela hasta el 21 de noviembre.