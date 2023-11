El día que "La Barbie" detalló cómo iban a matarlo los Beltrán Leyva antes de unirse al Chapo

Cuando arrestaron a Édgar Valdez Villarreal, alias “La Barbie” en Cuernavaca, Morelos, en agosto de 2010, era parte del cártel de Joaquín “El Chapo” Guzmán. La posterior presentación del narco ante los medios de comunicación llamó la atención de la opinión pública por la manera como el capo se mantuvo tranquilo y por momentos sonreía a las cámaras.

Desde aquel 30 de agosto “La Barbie” no volvería a quedar en libertad. Un día después fue presentando donde ese día fue sometido a un fugaz interrogatorio donde reveló la relación que tenía con el cártel de los Beltrán Leyva, así como la manera como se llevaba con cada uno de los hermanos que eran los líderes de la organización criminal.

¿Qué relación dijo tener “La Barbie” con los Beltrán Leyva?

"La Barbie" fue sentenciado a 49 años de prisión. Foto: Archivo

Cuando Édgar Valdez Villarreal fue interrogado por parte de la hoy extinta Policía Federal, aseguró tener 37 años de edad, ser conocido como “La Barbie” y haber nacido en Laredo, Texas en Estados Unidos. La entrevista se centró a que respondiera a qué se dedicaba y si conocía a los miembros del cártel de los Beltrán Leyva.

-¿A qué se dedica?

-Ah mmm, a neutral.

Cuando se le preguntó si era parte de una organización criminal, el capo que generó altos índices de seguridad en Acapulco, Guerrero, para ganar la plaza del destino turístico para la venta de drogas, respondió que conocía a Arturo Beltrán Leyva a quien llamó su amigo, luego de que se lo presentara Jaime Valdéz.

Relató que tuvo más contacto con Arturo Beltrán que con sus demás hermanos, pero dijo que el trabajaba por su parte y que no trabajaba para el capo, ya que dijo solo colaboró para el jefe narco en unas tres ocasiones. Asimismo dijo que conocía al criminal porque le iba a dar protección para que Los Zetas lo dejaran de buscar.

¿Cómo los Beltrán Leyva iban a matar a “La Barbie”?

Édgar Valdez Villarreal también se dio tiempo para señalar cómo fue que no tuvo una buena relación con uno de los Beltrán Leyva. Mientras que con Héctor Beltrán Leyva confesó que no se llevaba bien luego de que lo conoció durante las reuniones que tuvo con Arturo Beltrán.

Durante el interrogatorio de "La Barbie". Foto: Archivo

Pero en el momento que fue cuestionado sobre su relación con Sergio Villarreal Barragán, alias “El Grande” quien fue el lugarteniente de los Beltrán Leyva, lo señaló como el responsable de querer matarlo. “Primero (me llevaba con él) bien y luego ya mal”, señaló luego de la muerte de Arturo Beltrán Leyva.

“Cuando pasó lo de Arturo pues ya no, él agarró pa’ su lado y ya no hablamos después de ahí… que yo lo había traicionado (a Arturo), yo tenía 3, 4 meses que no lo miraba porque yo sé que me quería matar cuando andaba malo, cuando andaba drogado me quería matar, y cuando no me hablaba bien. Entonces yo se la hacía larga no, así que aquí ando ocupado, ando ocupado nomás”.

“La Barbie” fue sentenciado en 2018 a una condena de 49 años de prisión al ser juzgado en Estados Unidos, pero tras testificar en el juicio contra “El Chapo” Guzmán recibió una reducción en su sentencia, y actualmente se desconoce su paradero.