Reaparece "La Barbie": Agencia Federal de Prisiones de EU lo reporta bajo custodia en Florida

En plena recta final del caso contra Genaro García Luna en la Corte de Nueva York por los delitos de crimen organizado y tráfico de drogas, este jueves 16 de febrero se dio a conocer que Édgar Valdez Villarreal, alias "La Barbie" volvió a aparecer en los registros carcelarios de Estados Unidos, luego de que en 2022 se difundiera que ya no estaba bajo custodia.

El Heraldo Digital accedió a los registros de la Agencia Federal de Prisiones (BOP, por su nombre en inglés Federal Bureau of Prisions) y en el sistema el exintegrante del Cártel de los Beltrán Leyva aparece en la USP Coleman 2, una penitenciaria de alta seguridad en el estado de Florida.

En la ficha de registro de Valdez Villarreal se aprecia que su fecha de salida es para el 7 de julio de 2056. El lugar donde se encuentra recluido cuenta con un total de 1250 reclusos. Fue el pasado 28 de noviembre cuando se reportó que en los registros oficiales aparecía el texto NOT IN BOP CUSTODY (no está bajo custodia BOP), lo cual desató diversas versiones sobre el paradero de La Barbie.

Días después, el titular de la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE), Marcelo Ebrard aseguró que la Embajada de Estados Unidos le confirmó que Valdez Villarreal se encontraba bajo custodia de las autoridades norteamericanas. Por su parte, el presidente Andrés Manuel López Obrador señaló en su conferencia matutina que no se tenía precisión sobre el paradero de Édgar Valdez Villarreal.

“Miren esto que está pasando en Estados Unidos. Está raro. Con este señor Villarreal. Alguien da a conocer que ya no está en el registro de los presos y queremos saber dónde está. Se ha hecho la consulta y no hay precisión sobre el tema. Pero vamos a seguir pidiendo que nos informen”, comentó el mandatario.

Una de las versiones sobre la situación de Édgar Valdez Villarreal es que pudo haber entrado al Programa Federal de Protección de Testigos (abreviado como WITSEC, por su nombre en inglés). También se especuló que podría haber sido testigo colaborador en el caso de Genaro García Luna, exsecretario de Seguridad Pública. A pesar de que no participó, el capo fue mencionado en uno de los relatos.

Fue el pasado 2 de febrero que un ex policía federal, identificado como Francisco Cañedo Zavaleta, aseguró durante su testimonio que vio una reunión entre Genaro García Luna con Arturo Beltrán Leyva, El Barbas y La Barbie. El relato de Cañedo se remonta al 19 de octubre de 2008. Aquella ocasión, recuerda, estaba en su día de descanso circulando por la carretera libre que conecta a la ciudad de Cuernavaca con el poblado turístico de Tepoztlán. Él buscaba un sitio para detenerse a comer. Cuando pasaba por el restaurante "La Costeñita Parrilladas", en la localidad de Santa Catalina, observó a lo lejos a un grupo de sujetos que se habían detenido del otro lado de la carretera.

Bajo la velocidad de su auto y logró identificar a tres personajes platicando entre ellos: Genaro García Luna, Arturo Beltrán Leyva "El Barbas" y Édgar Valdez Villarreal "La Barbie". Aseguró que Villarreal tenía una arma larga y que junto a él había grupos de hombres armados. Francisco Cañedo decidió arrancar y su nerviosismo lo hizo pensar que las camionetas lo estaban siguiendo.

A la altura del Fraccionamiento Los Limoneros, a unos 9 kilómetros del mencioando restaurante, se orilló, bajó del auto y abrió la capota de enfrente para hacerlo pasar como un daño de su vehículo. Lo que vio, según Cañedo, fueron dos camionetas Suburban. En la primera como copiloto venía Beltrán Leyva y en el asiento trasero "La Barbie". En el otro vehículo venía García Luna manejando.

