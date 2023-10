“Calzones”, el jefe narco que se juntaba con políticos y que habría intentado asesinar a un presidente

César Augusto Giraldo Montoya, alias “Calzones”, es identificado como uno de los líderes de la organización narco La Cordillera, el cual es señalado de intentar matar a un presidente considerado dentro de los mandatarios latinoamericanos de izquierda. Sin embargo, por varios años el capo fue reconocido en la opinión pública como un empresario, aunque era seguido por la policía por traficar drogas.

Desde la campaña presidencial de Colombia en el 2022, trascendió sobre un plan para atentar contra la vida del entonces candidato presidencial Gustavo Petro, quien fue él mismo quien denunció el hecho, desde entonces señaló a César Giraldo Montoya como el responsable de querer asesinarlo, así lo dio a conocer en un acto de campaña en el municipio de Soacha.

"Calzones" es señalado por la Fiscalía como un jefe del narco. Foto: Revista Raya

¿Quién es “Calzones”, el narco vinculado con Álvaro Uribe?

En una campaña para elegir al alcalde de Bogotá, el ex presidente de Colombia, Álvaro Uribe, quien mostró su apoyo al candidato Maicol Lopera, mostró el vínculo que tiene con el acusado de ser un narcotraficante: “Dónde está Cristian Giraldo, que tanto lo aprecio… Y a todos ustedes con mucho cariño”, mencionó Uribe citado por el medio local RTVC Noticias y la revista RAYA.

Durante ese acto, Álvaro Uribe estuvo cerca de “Calzones” quien se acercó al exmandatario para hablarle al oído durante el bullicio del acto de campaña. De acuerdo con un organigrama de la Fiscalia colombiana, Giraldo Montoya forma parte de la primera línea de La Cordillera, organización criminal del grupo paramilitar Bloque Central Bolívar.

Según los medios, el organigrama había permanecido oculto en un informe judicial del 18 de abril de 2022 elaborado por la Fiscalía de Quindío, quien identificó que el grupo criminal fue fundado en 2005, en el que “Calzones” era uno de los jefes de La Cordillera y mano derecha del líder máximo del la organización llamado Diego Fernando Ruiz Quintero, alias “Diego Pereira” o “Don A”.

"Calzones" al lado de Iván Duque. Foto: Revista Raya

¿Por qué vinculan a “Calzones” con querer matar a Gustavo Petro?

En el documento de inteligencia que expuso a César Augusto Giraldo en el centro del crimen organizado, se comprobó que la agencia de venta de carros llamada Auto La Avenida en Pereira solo era una fachada para lavar el dinero que provenía del narcotráfico. Todo pasaba con normalidad hasta que Gustavo Petro lo señaló de querer asesinarlo.

El plan que acusó Petro fue que “Calzones” iba a matarlo durante un recorrido que realizaría por el eje cafetero; sin embargo, el autollamado empresario expuso en medios de comunicación que solo era un empresario y negó cualquier nexo con el crimen organizado.

“Soy una persona muy tranquila. No tengo chofer, ni escoltas. Desde que salió la nota en El Espectador he recibido amenazas. La vida me cambió, soy una persona que hace negocios lícitos, pero me pusieron en la boca de todo el mundo”, señaló. Tiempo después Petro ganó la elección presidencial y el empresario sigue en libertad.

