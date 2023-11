SEP: cuántos días de descanso oficiales quedan este 2023

En el pasado mes de agosto inició el ciclo escolar 2023-2024 que tendrá una duración de 190 días de clases, por lo que el calendario oficial de la Secretaría de Educación Pública (SEP) establece los días en que habrá suspensión de labores oficiales, es decir que no habrá clases para los alumnos de educación básica: preescolar, primaria y secundaria tanto de escuelas públicas como de instituciones adscritas al Sistema Educativo Nacional.

La SEP marca en su calendario oficial para este ciclo escolar que el próximo día de descanso oficial será el 20 de noviembre, cuando se conmemora el inicio de la Revolución Mexicana, por lo que no habrá clases el próximo lunes 20 de este mes. De acuerdo con el calendario no habrá puente durante ese fin de semana, ya que no se recorre la fecha sin clases.

¿Cuántos días de descanso oficiales quedan este 2023?

El primer día de descanso oficial del mes de noviembre fue el 1, sin embargo el calendario marca como festivo el lunes 20 por lo que no habrá clases ya se que se conmemora el aniversario del inicio de la Revolución Mexicana. Esa fecha es oficial por lo que viene marcada como día festivo en la Ley Federal del Trabajo, es así que los trabajadores no tendrán labores ese día.

El tercer día libre para los estudiantes será el viernes 24 de noviembre que por ser último día del mes, se suspenden las clases para que se lleve a cabo el Consejo Técnico Escolar. Esa fecha no es oficial por lo que sólo es de descanso para estudiantes de educación básica es decir, preescolar, primaria y secundaria. En el calendario vienen marcadas más fechas festivas para lo que resta de este 2023.

Noviembre, lunes 20

Diciembre, lunes 25

Este último día oficial cae dentro del periodo de vacaciones de diciembre que vienen marcadas en el calendario oficial de la SEP del lunes 18 al martes 2 de enero. De modo que en lo que resta de este año sólo hay dos días feriados oficiales, los siguientes de este ciclo escolar caen en el 2024.

¿Cuándo es la primera entrega de boletas de la SEP?

El Diario Oficial de la Federación publicado el 27 de septiembre del 2023 establece las normas generales para la evaluación del aprendizaje, acreditación, promoción, regularización y certificación de las alumnas y los alumnos de educación preescolar, primaria y secundaria, de la SEP ahí se establece que el primer periodo de evaluación es desde el comienzo del ciclo escolar y hasta el último día hábil del mes de noviembre.

En este ciclo escolar habrá tres evaluaciones parciales, una por cada periodo de evaluación, y una final, los resultados se darán a conocer a estudiantes, madres, padres o tutores. En la boleta de evaluación se informará del aprendizaje, según corresponda, a cada grado y nivel de la educación preescolar, primaria y secundaria. La correspondiente al primer periodo de evaluación se entregará los últimos cuatro días finales del mes de noviembre.

Fechas de entrega de calificaciones de la SEP

El calendario escolar 2023-2024 de Educación Básica vigente para las escuelas públicas y particulares incorporadas al Sistema Educativo Nacional en los Estados Unidos Mexicanos establece las fechas de entrega de boletas de evaluación para los padres y madres de familia quedando de la siguiente manera: