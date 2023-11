Luego de que se hiciera viral el caso de un guardia agredido por un estudiante de la Universidad Anáhuac en Puebla, este miércoles se difundió otro clip donde se muestra que el padre del alumno también tiene comportamientos violentos con los elementos de seguridad.

Usuarios de plataformas como Facebook y X, antes conocido como Twitter, señalaron que el padre del joven golpeador de Lomas de Angelópolis "puso el ejemplo" de violencia a su hijo en una discusión que tuvo también con un guardia del fraccionamiento señalado anteriormente.

Seguir leyendo:

Guardia de seguridad golpeado brutalmente en Puebla es despedido por la empresa, familia denuncia amenazas

VIDEO | Indignante: Joven agrede a guardia de seguridad en Lomas de Angelópolis

En el material de aproximadamente 30 segundos, se escucha como le grita a un trabajador de seguridad porque no quiere dejarlo pasar a dicho inmueble y asegura que "me vale que me multen, puedo pagar eso y partirte toda tu ma%$e". Un testigo del caso lo capturó y compartió a medios que el sujeto exigió a los trabajadores que le abrieran la puerta de inmediato cada vez que lo observaran llegar en su motocicleta.

"Junior" es funado en redes tras golpiza contra guardia

El pasado 27 de noviembre, Patricio "N", arribó en un Jepp a un fraccionamiento de Lomas de Angelópolis, donde se involucró en un altercado con el guardia de seguridad porque el trabajador le pidió identificarse y cambiarse de carril, debido a que la aplicación de Parkimóvil no le autorizó el acceso.

"No carnal, a mi no me vuelves a pegar", dice el joven al que el guardia de seguridad le impidió el paso a dicho inmueble. "Yo no hice nada", replica el trabajador de nombre José Melquiades González Pérez, quien fue agredido brutalmente por el conductor del vehículo.

El video tomó fuerza en plataformas como Facebook y X, antes conocido como Twitter, debido al nivel de violencia que sufrió por parte del joven identificado como Carlos "N", alumno que este miércoles fue suspendido de la preparatoria de la Universidad Anáhuac, una de las escuelas privadas más populares de la entidad.

Despiden al guardia de seguridad tras recibir agresión

Hasta el momento, la empresa VIMA Seguridad Privada, donde laboraba la víctima, no se ha posicionado al respecto, pero familiares han señalado en redes sociales que José fue despedido de manera injustificada, por lo que pidieron a las autoridades intervenir en el caso.

El gobernador de la entidad, Sergio Salomón, se ha posicionado al respecto y lo describió como un caso lamentable por la situación de los involucrados. "Condenó el clasismo. Condeno la brecha elitista que separa a uno de otros por su condición social, racial, de credo, condición física o preferencias”, se lee en el mensaje de X.

Es el segundo caso en dos meses en donde alumnos de la Universidad Anáhuac se ven involucrados en un altercado en la zona de Angelópolis. El pasado 9 de septiembre, un grupo de jóvenes agredieron físicamente contra la víctima Ernesto Calderón, quien sufrió fractura de cráneo. El ataque ocurrió en la Estrella de Puebla, la Fiscalía General del Estado (FGE) sigue investigando.