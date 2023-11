VIDEO | Indignante: Joven agrede a guardia de seguridad en Lomas de Angelópolis

Un joven, presuntamente colono de una zona residencial en Puebla, agredió a un empleado de una empresa de seguridad privada quien le pidió que se identificara para dejarlo entrar al conjunto habitacional.

Los hechos ocurrieron el pasado 27 de noviembre, cuando el joven intentó ingresar al fraccionamiento Lomas de Angelópolis empleando una aplicación para liberar el acceso. Sin embargo, la aplicación falló.

Siguiendo los protocolos de seguridad, el joven guardia de seguridad le pidió al presunto agresor que se identificara y se cambiara de carril, hecho que molestó al colono que, iracundo, bajó de su vehículo e ingresó a la cabina y comenzó a golpearlo.

De acuerdo con los más recientes reportes, el trabajador quien, según lo que se muestra en las imágenes capturadas por una cámara de vigilancia, no repelió la agresión, fue trasladado a un hospital para tratar una posible fractura de nariz.

“Señora, por favor no me grabe”

Tras la agresión perpetrada por el joven colono, una mujer que esperaba su turno para acceder a Lomas de Angelópolis comenzó a grabar a los implicados en la reyerta. El presunto responsable le suplicó que no lo grabara, pues es menor de edad.

“Por favor no me grabes, me llegó a pegar señora”, argumentó el joven, ante lo cual el guardia agredido solo respondía que ya existía un registro en las cámaras de vigilancia, mismo que se hizo viral en redes sociales.

Instantes después, visiblemente alterado, el joven insistió en su inocencia hasta, al final, retar a golpes al empleado. No obstante, otros guardias llegaron a la escena y tranquilizaron al colono.

Hasta el momento no existe una denuncia formal por la agresión.