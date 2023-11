Aquella noche del 27 de noviembre, las cámaras de seguridad captan la llegada de un gran Jepp a la entrada de un fraccionamiento de la colonia Lomas de Angelópolis, perteneciente al estado de Puebla. "No carnal, a mi no me vuelves a pegar", dice el joven al que el guardia de seguridad le impidió el paso a dicho inmueble. "Yo no hice nada", replica el trabajador de nombre José Melquiades González Pérez, quien fue agredido brutalmente por el conductor del vehículo.

El video tomó fuerza en plataformas como Facebook y X, antes conocido como Twitter, debido al nivel de violencia que sufrió por parte del joven identificado como Carlos "N", alumno que este miércoles fue suspendido de la preparatoria de la Universidad Anáhuac, una de las escuelas privadas más populares de la entidad.

La historia del guardia José se ha desarrollado en dos videos. El primero muestra como el estudiante muele a golpes al trabajador, sin que este se defendiera. El otro material fue capturado por una mujer que intentaba ingresar al fraccionamiento en su automóvil. En las imágenes se escucha al joven sostener la mentira: asegurar que el guardia lo golpeó.

Carlos "N" aseguraba que el guardia lo había golpeado

Guardia es despedido tras golpiza recibida en Puebla

El gobernador de la entidad, Sergio Salomón, se ha posicionado al respecto y lo describió como un caso lamentable por la situación de los involucrados. "Condenó el clasismo. Condeno la brecha elitista que separa a uno de otros por su condición social, racial, de credo, condición física o preferencias”, se lee en el mensaje de X.

Por su parte, los familiares del guardia José Melquiades han encabezado una campaña en redes sociales para que el caso no quede impune y haya justicia para el trabajador. En un hilo de Twitter, se ha denunciado que el trabajador no recibió apoyo de su empresa, incluso señalan que fue despedido tras el altercado. Hasta el momento, VIMA Seguridad Privada, donde laboraba la víctima no ha hecho pública su postura ante el suceso.

"No cuenta con apoyo del fraccionamiento ni de la empresa para la cuál trabajaba, ya que fué despedido, pido su ayuda para que se haga justicia con el responsable y si saben de algún Doctor que nos quiera apoyar les agradecería, Melquiades es buena persona y no merece esto", se lee en la publicación

Denuncian amenazas tras la agresión en fraccionamiento

En la misma publicación, un usuario de X que se identificó como primo de José Melquiades, aseguró que la familia del agresor ya los amenazó, por lo que piden apoyo de las autoridades ante cualquier situación que ponga en peligro la integridad de la persona en cuestión.

Incluso en redes sociales se ha manejado la versión de que presuntamente la madre del estudiante agresor también se ha visto involucrada en altercados o conflictos con vecinos de la zona, quienes la describen como una persona agresiva e influyente en el estado.

Ernesto Calderón fue agredido en septiembre por alumnos de la Anáhuac en la Estrella de Puebla

Es el segundo caso en dos meses en donde alumnos de la Universidad Anáhuac se ven involucrados en un altercado en la zona de Angelópolis. El pasado 9 de septiembre, un grupo de jóvenes agredieron físicamente contra la víctima Ernesto Calderón, quien sufrió fractura de cráneo. El ataque ocurrió en la Estrella de Puebla, la Fiscalía General del Estado (FGE) sigue investigando.