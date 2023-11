La reducción de la jornada laboral, de 48 a 40 horas, ha sido uno de los temas más debatidos en los últimos meses. Pese a que la iniciativa es respaldada por millones de trabajadores en el país, todo parece indicar que no entrará en vigor el próximo 1 de enero de 2024, esto debido a que el actual periodo de sesiones está próximo a concluir.

Cabe mencionar que el dictamen de ley fue aprobado en abril en la Cámara de diputados, con 25 votos a favor y 5 abstenciones. No obstante, a punto de finalizar el 2023, la iniciativa aún no ha llegado al pleno, por lo que parece que no se conseguirá que la propuesta entre en vigor a partir del 1 de enero 2024, ya que el periodo de sesiones finalizará la primera quincena del próximo mes, es decir el 15 de diciembre.

La iniciativa plantea que la jornada laboral reduzca 8 horas. Foto: especial.

Aunque aún no hay fecha exacta para que la iniciativa sea votada en el pleno, Jorge Romero, presidente de la Junta de Coordinación Política (Jucopo) de la Cámara de Diputados, aseveró que todas las bancadas de los partidos políticos tienen la intención de que esta reforma laboral sea votada lo antes posible, esto con la intención de favorecer a las y los trabajadores de todo el país.

La iniciativa, que ha generado un fuerte debate entre empresarios y trabajadores, plantea que las jornadas de trabajo semanales se reduzcan de 48 a 40 horas. De igual manera, la propuesta sugiere que los trabajadores gocen de dos días de descanso por cada cinco jornadas laboradas.

No hay fecha para que la iniciativa sea votada. Foto: especial.

¿La iniciativa será aprobada?

Hasta ahora, la iniciativa no ha sido votada, por lo que se desconoce si el proyecto será aprobado. Sin embargo, el diputado Jorge Romero señaló -en conferencia de prensa- que los partidos políticos pretenden cuidar los intereses de las y los trabajadores, pero también proteger a las microempresas.

Expertos en derechos laborales aseguran que lo más probable es que la reducción de la jornada laboral se realice de manera progresiva.