Luego de que se aprobó en comisiones un dictamen que obligará a todas las organizaciones deportivas a fijar una base salarial para mujeres y hombres en el ámbito deportivo, el presidente de la Liga MX, Mikel Arriola, pidió al Senado de la República abrir el diálogo para analizar el tema. Lo anterior, luego de que la presidenta de la Liga MX Femenil, Mariana Gutiérrez, envió una carta a legisladores en la que solicitó un parlamento abierto para exponer sus puntos de vista en materia deportiva y equidad salarial, ante el riesgo de que el torneo femenil se vuelva financieramente inviable.

En su misiva, la directiva expuso que, de aprobarse la reforma a la Ley Federal del Trabajo (LFT), el costo anual por los salarios de las jugadoras llegaría a los 273 millones de pesos, lo que representaría un incremento del 43 por ciento a los 191 millones de pesos que ya se destinan a pagar los sueldos de las deportistas, lo que volvería "inviable" al torneo y "acabaría con el sueño de jugar futbol de millones de mujeres. La cancelación de la Liga MX Femenil sería una tragedia con un costo irrecuperable", advirtió Gutiérrez Bernárdez.

Se calienta el debate sobre la igualdad salarial para deportistas tras la aprobación de un dictamen en comisiones del Senado. Foto: Especial

Senado debe oír a directivas del deporte

Piden diálogo para discutir igualdad salarial

El pasado miércoles 15 de noviembre, durante la firma de un convenio entre la Federación Mexicana de Futbol (FMF) y la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC), Arriola Peñalosa afirmó que acompaña el proyecto para lograr piso parejo en el ámbito deportivo; sin embargo, instó a legisladores a abrir el diálogo sobre la brecha salarial entre jugadoras y jugadores de futbol,.

"Ayer hubo una aprobación de un dictamen. Nosotros enviamos ayer, o la Liga Femenil, Mariana Gutiérrez, envió ayer una carta con una serie de planteamientos y esperamos que a partir de lo que se haya discutido y aprobado este dictamen, y que siga el proceso legislativo, los senadores y senadoras nos inviten a esa plática de política pública que nos interesa mucho para aportar nuestra experiencia, explicar qué es la Liga Femenil y cómo podemos juntos llegar a buen puerto", comentó en conferencia de prensa.

Mikel Arriola en conferencia de prensa del pasado miércoles. Foto: Captura de Pantalla

Directivos tuvieron 7 meses para expresar inquietudes

No obstante, la petición de los directivos vienen a destiempo, según la presidenta de la Comisión para la Igualdad de Género, Malú Micher, quien aseguró que desde hace siete meses se han sostenido reuniones y se han escuchado todas las voces, tiempo suficiente para que tanto Mikel Arriola como Mariana Gutiérrez expresaran sus inquietudes. Incluso, la senadora exhibió al directivo, quien llamó a las siete de la noche el día previo al análisis de la reforma para expresarle su inconformidad.

“Compañera Mariana Gutiérrez, tiene que estar en la ley, no puede quedar al arbitrio de una liga femenil. Está en la ley del deporte, pero no en la Ley Federal del Trabajo. Esperemos que podamos reunirnos con mucho gusto para recibir sus propuestas, pero no así. Le tengo que decir que así no se hace un cabildeo como lo ha hecho usted. Ni tampoco me marquen a las 7 de la noche, Mikel Arriola, diciéndome que no están de acuerdo con esto. Tuvieron abril, mayo, junio, julio, agosto, septiembre, octubre y noviembre, 7 meses y no seis horas para sus observaciones” apuntó la legisladora morenista.

FMF insiste en entablar diálogo

En tanto, un día después, Arriola Peñalosa afirmó que “nosotros compartimos el objetivo del trato igual a jugadoras y jugadores, lo que vimos ayer fue una iniciativa que hoy se dictaminó en la comisión"; sin embargo, insistió en que "lo que estamos planteando es que se nos invite a este diálogo con los legisladores”..

Después de la conferencia, la FMF emitió un comunicado en el que urgieron a legisladores escuchar los planteamientos de la Liga Femenil antes de llevar la el dictamen al pleno, pues "diseñar las acciones que permitan la viabilidad de la equidad salarial para el deporte de nuestro país, requiere de trabajo conjunto y el involucramiento de todas las partes".