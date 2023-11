Laura Janeth salió por un mandado, pero fue secuestrada y lleva un mes desaparecida

Laura Janeth Arriaga Sánchez desapareció a mediados del mes de octubre en Escobedo, Nuevo León. Su madre, Alma Sánchez, asegura que su hija salió cerca de las 11:00 de la mañana, buscaba un transporte que la llevara al mandado, pero inmediatamente perdieron contacto.

"No tengo respuesta de las autoridades. A pesar de que entregué videos y fotos de la persona que se llevó a mi hija, no lo han detenido. Anda libre como si nada. Dicen que no son pruebas suficientes. Les agradecería su ayuda, compartir la foto de mi hija. Ya estamos desesperados", dice su madre en el video donde busca ayuda